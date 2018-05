Der KFC Uerdingen konnte noch vor den Relegationsspielen am 24. und 27. Mai gegen Waldhof Mannheim eine wichtige Personalie klären.

Connor Krempicki, der nach RS-Informationen von diversen Dritt- und Zweitligisten umworben wurde, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag in Krefeld um ein weiteres Jahr. "Wir sind glücklich, dass Connor bei uns bleibt", sagt KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselte im vergangenen Sommer vom Bonner SC zum KFC Uerdingen und konnte auf Anhieb überzeugen. Mit 34 Pflichspielen, vier Toren und sechs Vorlagen gehört Krempicki zu den Eckpfeilern in der Mannschaft von Trainer Stefan Krämer.

Bei Wiesinger auf der Zehner-, bei Krämer auf der Achter-Position

Mit dessen Kommen bekam Krempicki noch einmal einen Leistungsschub. Unter Michael Wiesinger kam es schon mal vor, dass der gebürtige Gelsenkirchener auf der Bank Platz nehmen musste. Unter dem Ex-Trainer spielte Krempicki auf der Zehner-Position, bei Krämer ist er ein Achter und agiert schräg versetzt vor dem Sechser Tanju Öztürk, mit dem er ein starkes Duo bildet. "Wir spielen jetzt mehr Fußball, das kommt mir zugute, weil ich ein Spieler bin, der den Ball haben will. Tanju ist ein super Fußballer. Er ist zweikampfstark und gibt mir Sicherheit", erklärte Krempicki gegenüber der "Rheinischen Post" Anfang Mai. In dieser Zeitung lobt auch Trainer Krämer seinen Achter Krempicki: "Neben seiner grandiosen Laufleistung ist Connor sehr ball- und passsicher. Auch in der Balleroberung erweist er sich als schlau und aggressiv. Er ist ein guter Verbindungsspieler zur Offensive und ergänzt sich mit Tanju vor der Abwehr sehr gut."

Der Traum vom FC Schalke 04

Krempicki, der zwischen 2003 und 2013 zehn Jahre lang auf Schalke ausgebildet wurde, hat den großen Traum vom Profifußball nicht aufgegeben. "Ich will in die Bundesliga!", betont er. Am liebsten würde er noch einmal für den FC Schalke 04, seinen Herzensklub, spielen - in der Bundesliga.

Doch die KFC-Fans können beruhigt sein. Zunächst einmal wird der Schalke-Fan auch in der Sasison 2018/19 das Trikot des KFC Uerdingen tragen. Mit einer erfolgreichen Relegation gegen Mannheim dürfte Krempicki auch seinem Bundesliga-Ziel ein Stück näherkommen...