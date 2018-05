Chiquinho hat zwei weitere Spieler des aktuellen Kaders für die kommende Saison an die Hammer Spielvereinigung gebunden.

Mit Nils Kisker und Pascal Schmidt hat die HSV am Freitag die nächsten zwei wichtigen Pfeiler der Hozjak-Elf gesetzt.

Der 23-jährige Nils Kisker spielt seit Januar 2016 für die HSV und wird dies für mindestens zwei weitere Spielzeiten tun. Kisker ist zwar zurzeit verletzt, ansonsten jedoch eine feste Größe in Trainer Sven Hozjaks Team und ein wichtiger Baustein des aktuellen Erfolgs der Mannschaft.

Ebenfalls verlängert hat der Sportliche Leiter den Vertrag mit Pascal Schmidt. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2017 vom KFC Uerdingen zur HSV und traf in 22 Partien für Hamm bereits 11 Mal. Zuletzt machte er in der Meisterschaft mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 12 Minuten überregional auf sich aufmerksam. Die Verhandlungen mit weiteren Spielern, deren Verträge am Saisonende auslaufen, sind bereits weit fortgeschritten.