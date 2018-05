Die Nachwuchs-Fußballer des SC Freiburg haben zum sechsten Mal den DFB-Junioren-Vereinspokal gewonnen.

Die U19 des Fußball-Bundesligisten setzte sich am Samstag im Finale im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz 2:1 (0:0) gegen den Nachwuchs vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern durch. Es ist nach 2006, 2009, 2011, 2012 und 2014 der sechste Triumph für die Freiburger, die Rekordsieger des Wettbewerbs sind.

Enzo Leopold (63. Minute) brachte die Freiburger vor 1650 Zuschauern in Führung, Luis Kersthold gelang in der Schlussphase der Ausgleich für die Pfälzer (83.). Im direkten Gegenzug erzielte Carlo Boukhalfa (84.) vor den Augen von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz jedoch die erneute Führung für den Rekordpokalsieger. Die Lauterer drückten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Freiburg brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und bejubelte seinen sechsten Erfolg.