Auf seiner letzten Pressekonferenz vor seinem Karrierenede hat Bayern-Trainer Jupp Heynckes vor dem Finale im DFB-Pokal die Nation beruhigt. Es geht um Manuel Neuer.

Neuer ist nach über acht Monaten Pause aufgrund eines Mittlefußbruches seit Dienstag wieder im Training. Und er macht auf Heynckes so einen guten Eindruck, dass er mit Blick auf die im Juni in Russland startende WM gleich einmal ganz Fußballdeutschland eine Angst nehmen wollte. Nämlich die, Neuer könnte auch die WM verpassen. Heynckes betonte: "Er hat eine Autorität und eine Präsenz, die ist mit nichts zu vergleichen. Ich habe einen unheimlich positiven Eindruck von ihm. Ich kann die Nation beruhigen: Manuel Neuer wird nicht nur fit bis zur WM, er wird auch ein großer Rückhalt werden."

Beim Pokalfinale am Samstag (20 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wird Neuer aber trotzdem nicht spielen. Er steht im 18er Kader, im Tor beginnt allerdings Sven Ulreich. Heynckes: "Es ist erfreulich, wie sich Manuel präsentiert. Aber Sven wird beginnen, damit gar keine Spekulationen aufkommen. Denn ich verfolge keinen Neuer-Plan, ich habe einen Matchplan."

Thomas Müller wird spielen

In dem kommt Arjen Robben nicht vor. Der Niederländer fällt im Pokalfinale ebenso aus wie Arturo Vidal und Jerome Boateng. Thomas Müller kann nach seinem Magen-Darm-Infekt hingegen spielen. Auf der Pressekonferenz war er nicht dabei, obwohl der Offensivspieler angekündigt war. Dafür erschien Mats Hummels. Heynckes erklärte das sehr humorvoll: "Als wir angekommen sind, habe ich Thomas direkt auf das Hotelzimmer geschickt, damit wir auf der Pressekonferenz zügiger vorankommen. Denn Thomas redet sehr gerne." Mit Blick auf die Fitness von Müller berichtet der Trainer: "Er ist voll hergestellt und kann auch von Beginn an spielen."

Und wie der Rest der Mannschaft will Müller sicher auch helfen, dass Heynckes den Abschied bekommt, den er verdient. Heynckes selber weiß noch nicht, was ihn am Samstag nach der Partie erwartet: "Ich weiß nicht was kommt. Es werden sicher ein paar Emotionen hochkommen."