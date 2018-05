Borussia Dortmund hat bei einem Benefizturnier von Oberligist Westfalia Herne für strahlende Gesichter gesorgt.

Das Benefizturnier von Westfalia Herne mit Stadt-Konkurrent DSC Wanne-Eickel und Bundesligist Borussia Dortmund war ein voller Erfolg. Im Vordergrund stand die finanzielle Hilfe, die das Turnier dem Oberligisten aus Herne durch die Anwesenheit vom BVB geboten werden sollte und dieser Plan ging auf.

Rund 3500 Zuschauer fanden den Weg in den Eickeler Sportpark und erfreuten sich an Stars wie Nuri Sahin, Roman Weidenfeller oder Andrey Yarmolenko. Mario Götze wurde nach seiner Nicht-Nominierung für den WM-Kader vom BVB aus der Schusslinie genommen und nahm nicht am Turnier teil.

Auch wenn das Sportliche im Hintergrund stand, gab es im ersten Spiel eine faustdicke Überraschung, als Westfalia Herne den DFB-Pokalsieger durch ein Tor des im Sommer abtretenden Sebastian Mützel mit 1:0 besiegte. Im weiteren Turnierverlauf schlug der BVB dann im zweiten Spiel den DSC Wanne-Eickel mit 4:1 (Marcel Schmelzer, Gonzalo Castro, Yarmolenko und Alexander Isak trafen) und in der dritten Partie gelang dem Westfalenligisten noch ein 2:1-Sieg über die von Christian Knappmann trainierte Westfalia.

Dieser freute sich enorm über den Zuschauerandrang und den Besuch der Borussia. "Wenn man sieht, wie viele Menschen hier glücklich gemacht worden sind, ist das schon klasse. Den BVB dann noch zu schlagen, ist natürlich ein zusätzliches Schmankerl", erklärte der Trainer glücklich und zufrieden: "Wir wissen noch nicht, wie hoch die Einnahmen nun sind, aber alles über Null ist für uns schon ein toller Erfolg."

Das Weltmeister-Torschütze Mario Götze nicht dabei war, fand Knappmann sehr schade, aber auch verständlich. "Natürlich hätten wir gerne gegen ihn gespielt, aber man muss auch verstehen, dass der Verein ihn aus der Schusslinie nehmen will. Der Junge durchlebt aktuell keine leichte Phase und wir wünschen ihm alle, dass er da wieder raus kommt".

Die BVB-Stars nahmen sich nach dem Spiel viel Zeit und erfüllten alle Autogrammwünsche der Fans. Natürlich posierten auch die Amateurspieler mit den Bundesligastars und fühlten sich nach dem Spiel wie kleine Kinder. "Roman Weidenfeller hat mir noch den ein oder anderen Tipp gegeben", scherzte Herne-Torhüter Pascal Königs. "Ich habe ihm viel Glück für das weitere Leben gewünscht und verneige mich vor seiner Leistung. Er ist wirklich eine Legende", beendete der Schlussmann sein Plädoyer und schaute aufgeregt dem abfahrenden Mannschaftsbus des BVB hinterher, in den er und viele andere am liebsten selber noch eingestiegen wär.