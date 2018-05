Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Zebras nehmen einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund unter Vertrag.

Wie der MSV am Donnerstag verkündete, wird Joseph-Claude Gyau (25) künftig für die Meidericher auflaufen. Der offensive Flügelspieler hat einen Vertrag für zwei Spielzeiten unterschrieben. Der US-Amerikaner kommt ablösefrei von der SG Sonnenhof-Großaspach, für die er in dieser Saison in 30 Drittliga-Spielen fünf Tore erzielt hat.

Gyau war 2010 aus seiner Heimat nach Deutschland gewechselt und hat hier auch für die TSG 1899 Hoffenheim, den FC St. Pauli und Borussia Dortmund gespielt. Der in Tampa Bay geborene Mittelfeldspieler hat für Dortmund und Hoffenheim drei Erstliga- und den FC St. Pauli 15 Zweitliga-Begegnungen bestritten. Am 24. September 2014 wurde er im Bundesliga-Spiel des BVB gegen den VfB Stuttgart in der 74. Minute für Pierre-Emerick Aubameyang eingewechselt. Es war sein einziger Einsatz für die BVB-Profis.

Der 1,75 Meter große Linksaußen hat unter Jürgen Klinsmann zwei Länderspiele für die USA bestritten. Am 03. September debütierte er beim Freundschaftsspiel in Tschechien und stand über die volle Distanz auf dem Feld. Es folgte ein Kurzeinsatz gegen Ecuador.

"Joe ist ein sehr schneller, geradliniger Flügelspieler", sagt Sportdirektor Ivo Grlic. "Er kennt die 2. Bundesliga, ist in einem richtig guten Alter. Wir wünschen uns, dass er jetzt den nächsten Schritt macht und damit unser Offensivspiel noch unberechenbarer macht."

MSV-Trainer Ilia Gruev hat sich ebenfalls zu seinem neuen Spieler geäußert: "Er ist ein sehr spannender Neuzugang, der frischen Wind in unser Offensivspiel bringt. Joe hat viel Power, ist torgefährlich, aber auch ein guter Vorbereiter. Ich bin überzeugt, dass er in Kombination mit unseren anderen Stürmern gut funktionieren wird und die Jungs sich gegenseitig pushen."

Gyau ist nach Sebastian Neumann (Würzburger Kickers) und John Verhoek (1. FC Heidenheim) der dritte Neuzugang der Duisburger für die kommende Saison.

Drei Zugänge stehen fest - aber auch einige Abgänge. Vor dem letzten Zweitliga-Spiel gegen St. Pauli hatte der MSV sieben Spieler verabschiedet: Branimir Bajic, Kingsley Onuegbu, Nico Klotz, Daniel Zeaiter, Dan-Patrick Poggenberg, Tugurl Erat und Marius Krüger. Anfang der Woche wurde zudem verkündet, dass Torwart Mark Flekken zum Bundesligisten SC Freiburg wechselt.