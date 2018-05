Ex-Bundesligaprofi Patrick Owomoyela ist mittlerweile als Markenbotschafter für Borussia Dortmund tätig. Nun kam ein interessantes Detail seiner Karriere ans Licht.

Der Regen plätscherte erbarmunglos vom Himmel und ein Donnerschlag nach dem anderen machte ein Weiterspielen unmöglich. Es war die 75. Spielminute im Rückspiel des A-Junioren-Halbfinals zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC. Die Borussia führte mit 2:0 und war drauf und dran, nach dem 0:4-Debakel im Hinspiel noch ein Fußballwunder zu schaffen.

Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und schickte die Mannschaften für fast 30 Minuten in die Kabinen. Zeit für ein kleines Pläuschchen auf der überdachten Tribüne, dachten sich auch der unter den Zuschauern weilende Ex-BVB-Profi sowie aktuelle Markenbotschafter Patrick Owomoyela und Youngster Sergio Gomez, der im vergangenen Winter aus "La Masia" - der Jugendakademie des FC Barcelona - an die Strobelallee wechselte.

Dann haben sie leider Gianluca Zambrotta geholt Patrick Owomoyela

"Wie lange hast du denn für Borussia Dortmund gespielt?", wollte der spanische U17-Europameister wissen. "Fünf Jahre", entgegnete Owomoyela und musste danach auch noch von seinen zwei gewonnenen Meisterschaften 2011/2012 und dem DFB-Pokalsieg 2012 berichten. Ein Gespräch unterschiedlicher Generationen. Eine stolze Stimme auf der einen Seite, glänzende Augen auf der anderen.

Dann holte der 38-Jährige noch einmal aus und verriet ein interessantes Detail aus seiner Karriere, mit dem wohl kein Fußballfan so richtig gerechnet hätte. "2005 habe ich mit Werder Bremen als Rechtsverteidiger gegen den FC Barcelona gespielt. Gegen Saisonende kam dann eine Anfrage, dass sie mich gerne verpflichten würden." Gomez staunte und schaute ihn mit großen Augen an. "Messi, Ronaldinho, Puyol. Da waren schon keine schlechten Kicker dabei", schwärmte Owomoyela weiter. "Aber dann haben sie am Ende leider doch Gianluca Zambrotta geholt und ich bin zum BVB gegangen".

Einen schlechten Weg hat der ehemalige deutsche Nationalspieler damit sicher nicht eingeschlagen, aber ein Zusammenspiel mit den berühmtesten Größen Europas blieb ihm damit verwehrt. Sergio Gomez, der bislang zwei Kurzeinsätze für die Profis des BVB in seiner Vita stehen hat, wird genau zugehört haben. Dann musste er mit ansehen, wie seine ehemaligen Kollegen von der schwarzgelben U19, für die er vier Spiele bestritt, nur 3:1 gewannen und ausschieden.