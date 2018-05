Der Wuppertaler SV hat den vierten neuen Spieler verpflichtet.

Daniel Hägler wechselt zur kommenden Saison von Wacker Nordhausen zum WSV. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag. Der in der Jugend des FC Bayern München ausgebildete Offensivallrounder trainierte bereits bei den Bayern-Profis unter Trainer Carlo Ancelotti und spielte in der abgelaufenen Saison 27 Mal für den Nordost-Regionalligisten Nordhausen. Dabei erzielte er zwei Treffer. Insgesamt lief der 21-Jährige in seiner bisherigen Laufbahn 60 Mal in den Regionalligastaffeln Nordost und Bayern auf.

Sportvorstand Manuel Bölstler freut sich: "Daniel hat die komplette Jugend bei Bayern gespielt. Das ist eine Ausbildung auf ganz hohem Niveau. Er ist zudem noch jung. Wir glauben daran, dass er sein großes Potential bei uns abrufen kann. Wir können junge Spieler besser machen. Das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Daniel wird uns mit seiner sehr dynamischen Spielweise auf jeder Position in der Offensive helfen können."