Die U19 von Borussia Dortmund ist im Halbfinale um die Deutsche U19-Meisterschaft an Hertha BSC gescheitert. Das Finale mit Schalker Beteiligung steigt in Oberhausen.

Der Traum vom Titel-Hattrick ist für die A-Junioren des BVB geplatzt. Ein 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen Hertha BSC reichte nicht aus, da die Dortmunder das Hinspiel mit 0:4 verloren hatten. Diesen Rückstand hätte die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann auf dem BVB-Trainingsgelände in Brackel fast aufgeholt.

Pena Zauner (21.), Emre Aydinel (71.) und David Kopacz (82.) ließen die Borussia in einer dramatischen Schlussphase, die von zahlreichen gewitterbedingten Unterbrechungen geprägt war, an eine Sensation glauben. Muhamed Kiprit, Doppeltorschütze aus dem Hinspiel, machte mit seinem Tor in der 86. Minute aber alles klar für die Berliner, die ihre starke Leistung aus dem Hinspiel zu keinem Zeitpunkt bestätigen konnten. Der BVB trat dominant auf und war vor allem in der zweiten Halbzeit drückend überlegen. Jedoch kam der Sturmlauf nach dem Debakel in Berlin trotz einer starken Leistung zu spät. Nach zwei Meistertiteln in Folge ist für die Borussia im Halbfinale Schluss.

Im Finale trifft die Hertha auf den FC Schalke 04. Das Team von Trainer Norbert Elgert setzte sich mit zwei Siegen (1:0, 4:2) souverän gegen die TSG Hoffenheim durch. Das Spiel findet am 27. Mai um 16 Uhr im Oberhausener Stadion Niederrhein statt.

Dann hoffen die Königsblauen auf eine deutlich höhere Zuschauerzahl als am Dienstagnachmittag gegen die Kraichgauer. 3500 Besucher wurden in Oberhausen gezählt. Schalke-Trainer Norbert Elgert hätte sich eine größere Resonanz gewünscht: "3.500? Das ist nicht viel. Ich hatte da schon mit dem doppelten oder dreifachen gerechnet. Das hätten die Jungs auch verdient“, meinte der Erfolgstrainer. „Ich kann es aber nicht sagen, warum das so war. Vielleicht lag es am Fernsehen oder an der Anstoßzeit. Normalerweise kommen bei uns mehr."