Der 1. FC Köln bastelt am Kader, der den direkten Wiederaufstieg schaffen soll. Nun wurde der zweite Spieler verpflichtet.

Am Dienstag gab der Verein den Transfer von Lasse Sobiech bekannt. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom FC St. Pauli. Nun wurde das Mittelfeld mit Louis Schaub verstärkt. Der österreichische Nationalspieler wechselt von Rapid Wien an den Rhein. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Der Linksfuß soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel gehabt haben, die bei 3,5 Millionen Euro liegen soll.

FC-Geschäftsführer Armin Veh betont: „Louis ist ein vielseitiger, technisch starker Spieler, der auf allen Offensivpositionen im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Er hat für sein Alter schon viel Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial. Ich bin überzeugt, dass er uns mit seiner Qualität sofort helfen kann und dass er in unserer Mannschaft und bei unserem Trainerteam sehr gut aufgehoben ist, um sich weiterzuentwickeln.“

Für Rapid Wien erzielte der 23-Jährige in der aktuellen Spielzeit in 29 Spielen fünf Tore, zehn Treffer bereitete er vor. Eindrucksvoll ist seine bisherige Karriere in der Nationalmannschaft. In acht Partien gelangen Schaub fünf Tore. Nach seinem Wechsel zum FC berichtet der Linksfuß: „Der 1. FC Köln ist ein großer Klub mit viel Wucht, großartigen Fans und einer besonderen Atmosphäre. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich absolut davon überzeugt, zum FC zu wechseln. Nach einer tollen Zeit in Wien möchte ich nun gemeinsam mit dem FC den nächsten Schritt meiner Entwicklung gehen und dazu beitragen, dass der 1. FC Köln seine Ziele erreicht.“

Kölner Personal-Übersicht neue Saison

Bisheriger Kader 2018/19

Tor: Timo Horn, Thomas Kessler

Abwehr: Dominique Heintz, Jonas Hector, Tim Handwerker, Pawel Olkowski, Jannes Horn, Jorge Meré, Frederik Sörensen, Lasse Sobiech(FC St. Pauli)

Mittelfeld: Marco Höger, Matthias Lehmann, Vincent Koziello, Nikolas Nartey, Marcel Risse, Salih Özcan, Milos Jojic, Christian Clemens, Louis Schaub (Rapid Wien)

Angriff: Simon Terodde, Jhon Cordoba, Sehrou Guirassy, Simon Zoller

Neu gehandelt: Kevin Stöger (24, offensives Mittelfeld, VfL Bochum, ablösefrei), Kenny Prince Redondo (23, linkes Mittelfeld, Union Berlin, Vertrag bis 2019), Rafael Czichos (27, Holstein Kiel, Vertrag bis 2020), Donis Avdijaj (21, Schalke, derzeit ausgeliehen an Roda Kerkrade, offensives Mittelfeld). Benno Schmitz (23, RB Leipzig, Vertrag bis 2020).

Neu verpflichtet: Lasse Sobiech (FC St. Pauli), Louis Schaub (Rapid Wien)

Sichere Abgänge: Claudio Pizarro (unbekannt), Dominic Maroh (unbekannt), Sven Müller, Lukas Klünter (Hertha BSC), Leonardo Bittencourt (TSG Hoffenheim)

Beliebt bei der Konkurrenz: Dominique Heintz (Schalke, BVB, die Höhe der Ausstiegsklausel ist nicht bekannt, genannt wurden bisher Summen zwischen 3 Millionen Euro und 10 Millionen Euro), Jorge Meré (gefragt in Spanien, kann für etwa 8 Millionen Euro gehen), Frederik Sörensen (gefragt in Italien, kann für etwa 7 Millionen Euro gehen), Yuya Osako (Bremen, er würde etwa 6 Millionen Euro einbringen), Jannes Horn (RB Leipzig, sollte mindestens 8 Millionen Euro bringen).