Nach dem Abstieg steht beim Hamburger SV der Neuaufbau an. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass fünf Spieler in der Zweiten Liga nicht dabei sein werden.

Vor einigen Monaten hätte man noch gedacht, dass der HSV-Abstieg eine Massenflucht beim Personal auslösen könnte. Doch die Hamburger haben die Kurve bekommen, bis zum letzten Spieltag war der Klassenerhalt unter Trainer Christian Tietz noch möglich. Die Mannschaft hat es geschafft, die Fans wieder hinter die Truppe zu bekommen. Dementsprechend gibt es auch Leistungsträger, die sich plötzlich eine Zukunft in Liga zwei vorstellen können. Die Defensivspieler

Rick van Drongelen und Gotoku Sakai haben bereits mitgeteilt, dass die in Hamburg bleiben. Einige Spieler werden folgen. Lewis Holtby oder Kyriakos Papadopoulos haben einen Verbleib in Hamburg nicht ausgeschlossen. Auf der anderen Seite müssen aber mehrere Akteure den Verein verlassen. Am Dienstag verabschiedete der Klub fünf Spieler. Dennis Diekmeier, Sejad Salihovic, Sven Schipplock, Bjarne Thoelke und Andreas Hirzel werden den Hamburger SV zum Saisonende definitiv verlassen. Zum Abschied bekamen die Abgänge von Vorstand Frank Wettstein und dem Direktor Sport Bernhard Peters eine individuelle Erinnerungstafel überreicht.



Zwei Zugänge stehen auch schon fest Für die Mission Wiederaufstieg hat der HSV bisher zwei neue Spieler verpflichten können. Angreifer Manuel Wintzheimer kommt aus der U19 des FC Bayern, Innenverteidiger David Bates wechselt von den Glasgow Rangers nach Hamburg. Zudem soll Christoph Moritz, Kapitän von Zweitligaabsteiger 1. FC Kaiserslautern, vor einem Wechsel in die Hansestadt stehen. Weitere Kandidaten für einen Abgang beim HSV gibt es aber auch noch einige. Torwart Julian Pollersbeck soll Angebote aus England haben, Luca Waldschmidt vom SC Freiburg. Zudem dürften Mergim Mavraj, Douglas Santos, Wallace, Filip Kostic, Nicolai Müller oder Andre Hahn keine Zukunft beim HSV haben. Und Supertalent Fiete Arp soll weiter mit einem Wechsel zu den Bayern liebäugeln.

