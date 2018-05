Hoachim Löw hat am Dienstagmittag im Dortmunder Fußball-Museum den vorläufigen 27-Mann-Kader für die WM in Russland nominiert. Mario Götze ist nicht dabei.

Eigentlich hätte man es wissen müssen. Recht vehement hatten alle widersprochen, die einen guten Überblick über die Entscheidungen in Sachen Personal hatten, wenn die Rede davon war, ob es einen nächsten David Odonkor geben könnte. Also einen Spieler wie im Jahre 2006, der von Abseits des Rampenlichts womöglich auf die große Bühne WM befördert wird. Noch im März war so ein Spieler nicht in Sicht. Hieß es.

Als der Tag gekommen war, an dem Bundestrainer Joachim Löw im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund seinen zumindest vorläufigen Kader für die WM nominierte, da war der Odonkor-Faktor plötzlich gar nicht mehr so gering: Nils Petersen, SC Freiburg, einer größeren Öffentlichkeit vermutlich eher unbekannt, bereichert die deutsche Mannschaft zumindest im Trainingslager in Südtirol, das die Mannschaft am 23. Mai bezieht. Ausrufezeichen.

Löws Überraschungspaket beschränkte sich aber nicht auf diese Personalie. Im Gegenteil.

Anstelle Petersens, der in der abgelaufenen Liga-Saison 15 Treffer erzielte, bleibt Sandro Wagner daheim – und hat dabei prominenteste Gesellschaft: Mario Götze, Schütze des entscheidenden Tores beim Gewinn des Weltmeistertitels 2014 in Brasilien, wird nicht dabei sein. Seine Saison bei Borussia Dortmund geriet dem Bundestrainer offenbar als zu durchwachsen.

Von diesem Zug geht eines enorme Botschaft aus: Sie ist das pars pro toto, das Detail, das für das große Ganze steht. Über allem, über der Mission Titelverteidigung, steht das Leistungsprinzip. Vergangenes – und sei es noch so überragend gewesen – hat in der Gegenwart keinen Wert mehr, wenn die Form und die Aussicht auf Besserung nicht stimmt. Löw glaubt, dass dies bei Götze der Fall ist. Erstmals schafft es damit ein Schütze des WM-Tores aus sportlichen Gründen nicht zur WM.

Wie erwartet nominierte der Bundestrainer Manuel Neuer vorläufig.

TOR:

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

ABWEHR: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Ilkay Gündogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Nils Petersen (SC Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig)