Die ersten Tage nach dem Kölner Abstieg standen im Zeichen der Vertragstreue. Timo Horn, Marcel Risse, Marco Höger und Jonas Hector verzichteten darauf, ihre Ausstiegsklauseln zu ziehen.

Jetzt sind die anderen Spieler an der Reihe. Der dritte Torwart Sven Müller und Abwehrspieler Dominic Maroh haben ebenso keinen neuen Vertrag bekommen wie Claudio Pizarro. Zu den drei Abgängen gesellen sich nun drei Spieler, die für eine Ablöse wechseln.

Den Anfang machte Lukas Klünter, der für etwa zwei Millionen Euro zu Hertha BSC geht. Leonardo Bittencourt zog seine Ausstiegsklausel und steigt in die Champions League auf. Für etwa acht Millionen Euro kauft die TSG Hoffenheim den Flügelspieler aus dem Vertrag. Nun könnte der nächste Abgang folgen. Wie die "Deichstube" berichtet, steht Yuya Osako vor einem Wechsel zu Werder Bremen - für sechs Millionen Euro.

Florian Kohlfeldt nahm den Spieler vor wenigen Wochen in Köln persönlich unter die Lupe. Gerne hätten die Bremen dem vernehmen nach auch Bittencourt verpflichtet, nun also Osako. Offenbar muss der Japaner nur noch den Medizincheck absolvieren. Der FC hatte den Offensivmann 2014 für 1,6 Millionen Euro von 1860 München verpflichtet. Und macht jetzt einen satten Transfergewinn für einen Spieler, der unbestritten ein riesiges Potenzial besitzt. Doch in Köln tanzte er nur eine Saison - an der Seite von Anthony Modeste blühte Osako auf.

Insgesamt konnte der Angreifer, der auch im Mittelfeld einsetzbar ist, für Köln in 120 Spielen 19 Treffer erzielen. Wenn der Wechsel nach Bremen perfekt ist, wird Osako sich zur WM verabschieden. Denn er hat sich mit Japan für das Turnier 2018 in Russland qualifiziert.

Kölner Personal-Übersicht neue Saison

Bisheriger Kader 2018/19

Tor: Timo Horn, Thomas Kessler

Abwehr: Dominique Heintz, Jonas Hector, Tim Handwerker, Matthias Lehmann, Pawel Olkowski, Jannes Horn, Jorge Meré, Frederik Sörensen, Lasse Sobiech(FC St. Pauli)

Mittelfeld: Marco Höger, Vincent Koziello, Nikolas Nartey, Marcel Risse, Salih Özcan, Milos Jojic, Christian Clemens

Angriff: Simon Terodde, Jhon Cordoba, Sehrou Guirassy, Simon Zoller

Neu gehandelt: Louis Schaub (23, offensives Mittelfeld, Rapid Wien, Ablöse etwa 3,5 Millionen Euro), Kevin Stöger (24, offensives Mittelfeld, VfL Bochum, ablösefrei), Kenny Prince Redondo (23, linkes Mittelfeld, Union Berlin, Vertrag bis 2019), Rafael Czichos (27, Holstein Kiel, Vertrag bis 2020), Donis Avdijaj (21, Schalke, derzeit ausgeliehen an Roda Kerkrade, offensives Mittelfeld). Benno Schmitz (23, RB Leipzig, Vertrag bis 2020).

Neu verpflichtet: Lasse Sobiech (FC St. Pauli)

Sichere Abgänge: Claudio Pizarro (unbekannt), Dominic Maroh (unbekannt), Sven Müller, Lukas Klünter (Hertha BSC), Leonardo Bittencourt (TSG Hoffenheim)

Beliebt bei der Konkurrenz: Dominique Heintz (Schalke, BVB, die Höhe der Ausstiegsklausel ist nicht bekannt, genannt wurden bisher Summen zwischen 3 Millionen Euro und 10 Millionen Euro), Jorge Meré (gefragt in Spanien, kann für etwa 8 Millionen Euro gehen), Frederik Sörensen (gefragt in Italien, kann für etwa 7 Millionen Euro gehen), Yuya Osako (Bremen, er würde etwa 6 Millionen Euro einbringen), Jannes Horn (RB Leipzig, sollte mindestens 8 Millionen Euro bringen).