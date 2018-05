Die U19-Bundesliga-West darf sich auf drei attraktive Aufsteiger zur Saison 2018/19 freuen. Zwei Aufsteiger stehen bereits fest.

Die Absteiger Arminia Klosterhardt, Fortuna Köln und Arminia Bielefeld werden durch Rot-Weiss Essen, den SV Rödinghausen und Alemannia Aachen oder den FC Viktoria Köln ersetzt.

Rot-Weiss Essen konnte den direkten Wiederaufstieg in souveräner Art und Weise perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld feierte die Niederrheinliga-Meisterschaft bereits drei Spieltage vor Schluss und lag am Ende mit zwölf Punkten vor dem Tabellen-Zweiten, dem Wuppertaler SV. "Wir sind völlig verdient Meister geworden und ich denke da wird keiner etwas Anderes sagen", betont RWE-Trainer Damian Apfeld.

Verdient Meister geworden, ist auch der SV Rödinghausen in der Westfalenliga. Der Nachwuchs des Regionalligisten konnte sich bereits zwei Spieltage vor Schluss durch ein 1:1-Unentschieden gegen den Sportclub Verl den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die U19-Bundesliga-West vor dem SV Lippstadt sichern. "Die Mannschaft hat in dieser Saison unglaubliches geleistet und wir sind sehr stolz auf unsere U19! Das ist auch der Lohn für die gute Kaderplanung von Daniel Lichtsinn", sagt SVR-Geschäftsführer Alexander Müller.

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Alemannia und Viktoria

Der dritte Aufsteiger im Bunde ist ebenfalls eine U19 eines Regionalligisten. Alemannia Aachen und der FC Viktoria Köln liefern sich in der Mittelrheinliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den U19-Bundesliga-West-Aufstieg. Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Aachener einen Zähler vor den Kölnern. Die Alemannia spielt noch in Bergisch Gladbach und empfängt am letzten Spieltag den FC Düren-Niederau. Für die Viktoria geht es noch zum Bonner SC, ehe am letzten Spieltag der SC West Köln in Höhenberg gastiert.

Abschlusstabelle U19-Niederrheinliga 2017/18

1. Rot-Weiss Essen

2. Wuppertaler SV

3. 1. FC Mönchengladbach

4. SSVg Velbert

5. VfR Krefeld-Fischeln

6. Germani Ratingen 04/19

7. FSV Duisburg

8. FC Kray

9. ETB SW Essen

10. SV Straelen

11. Bayer Uerdingen

12. 1. FC Kleve

13. Essener SG 99/06

14. TSV Ronsdorf

Aktuelle Tabelle (zwei Spieltage stehen noch aus) U19-Westfalenliga 2017/18

1. SV Rödinghausen

2. SV Lippstadt

3. SC Verl

4. Hombrucher SV

5. Rot Weiss Ahlen

6. TSG Sprockhövel

7. TSC Eintracht Dortmund

8. Eintracht Rheine

9. Sportfreunde Siegen

10. 1. FC Gievenbeck

11. SuS Stadtlohn

12. VfB Fichte Bielefeld

Abschlusstabelle U19-Mittelrheinliga 2017/18

1. Alemannia Aachen

2. Viktoria Köln

3. Bonner SC

4. SV Bergisch Gladbach

5. TSV Hertha Walheim

6. FC Hennef 05

7. FC Düren-Niederau

8. SC West Köln

9. Jugendsport Wenau

10. FV Wiehl

11. Euskirchener TSC

12. JFV Siebengebirge

13. SV Schlebusch

14. FC Pesch