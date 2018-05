Das Elgert-Team will am Dienstag in Oberhausen gegen die TSG Hoffenheim ins Endspiel einziehen.

Das Stadion Niederrhein in Oberhausen wird am Dienstag fest in Schalker Hand sein. Die U19 der Königsblauen tritt um 18 Uhr (live auf Sport1) zum zweiten Halbfinalspiel um die Deutsche Meisterschaft an, Gegner ist die TSG Hoffenheim. Das Hinspiel in Sinsheim haben die Schalker am Donnerstag mit 1:0 gewonnen. Die Ausgangslage vor dem entscheidenden Spiel ist also vielversprechend.

Schalke führt zur „Halbzeit“

Eine Vorentscheidung, sagt Schalkes Trainer Norbert Elgert, sei aber noch nicht gefallen. „Es ist erst Halbzeit und unser Vorsprung ist nicht besonders komfortabel. Die zweite Halbzeit beginnt am Dienstag um 18 Uhr und dauert nicht 45 Minuten, sondern diesmal eben mindestens 90 Minuten.“

Das Hinspiel haben die Schalker dominiert, das einzige Manko war die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Nassim Boujellab erzielte nach 60 Minuten das Tor des Tages. Spielerisch war das Elgert-Team, das in der Bundesliga-Staffel West souverän Meister wurde, eindeutig besser. Ob die Schalker so stark, oder die Hoffenheim so schwach waren, vermag Elgert nicht einzuschätzen. „Vielleicht haben sie uns ein wenig unterschätzt“, sagt der 61-Jährige.

Im Dezember des vergangenen Jahres unterlagen die Schalker im DFB-Vereinspokal bei der TSG mit 0:2 und schieden aus. Elgert und seine Spieler wissen also, dass diese Hoffenheimer A-Jugend, die gespickt ist von Nationalspielern, die Qualität hat, im Rückspiel anders aufzutreten. „Sie haben eine klare und sehr dominante Spielidee, die sie am Dienstag sicher besser umsetzen wollen. Aber auch wir wollen und können einige Dinge noch besser machen“, sagt Elgert, der im Stadion Niederrhein auf die Unterstützung der Fans hofft. „Gerade wenn es mal nicht laufen sollte, können die Fans uns als zwölfter Mann tragen. Ich hoffe deshalb, dass viele Schalker dabei sein werden. Meine Mannschaft, die immer alles reinwirft, hat eine großartige Unterstützung auf jeden Fall verdient.“

Der 18-er Kader wird sich im Vergleich zum Hinspiel nur minimal verändern. Es ist möglich, dass Görkem Can nach seiner schweren Knieverletzung, die er vor vier Monaten erlitt, erstmals wieder im Kader stehen wird. Als zweiter Torhüter wird erneut U17-Keeper Yannick Lenze auf der Bank sitzen.

Ans Stadion Niederrhein haben die Schalker übrigens noch beste Erinnerungen. Vor gut einem Monat besiegten sie die U19 von Rot-Weiß Oberhausen mit 7:0. Aus diesem Grund hat Elgert darauf verzichtet, am Montagabend ein Abschlusstraining in Oberhausen zu absolvieren.