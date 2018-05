Zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai 2018 gibt es eine begrenzte Anzahl an Tickets für David Odonkors Sommermärchen dank neuer Partner für 24 Stunden für 5 Euro zu erwerben.

Am 26. Mai 2018 findet Odonkors Sommermärchen auf dem Tivoli in Aachen statt. Mit dem Spiel verabschiedet sich der ehemalige deutsche Nationalspieler David Odonkor. Gemeinsam mit alten Weggefährten aus seinen Clubs und der Nationalmannschaft sowie Freunden und Bekannten will Odonkor die Stimmung aus 2006 wiederaufleben lassen.

Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Gegründet wurde der Verein 2006 von dem ehemaligen FC Sankt Pauli Profi Benjamin Adrion und einigen Freunden. Heute kann der Verein auf über 10.000 ehrenamtliche Unterstützer zurückgreifen. Prominente Unterstützer sind unter anderem Nico Rosberg, Marteria & Klaas HeuferUmlauf

Zum Internationalen Tag der Familie gibt es eine einzigartige Charity Aktion. Die Partner und Sponsoren der Veranstaltung spenden einen Teil Ihrer Karten für den guten Zweck. Eine begrenzte Anzahl an Karten ist daher am 15. Mai für 24 Stunden auf ticketsforcharity.de für nur 5 Euro zu erwerben. Der gesamte Ticketertrag geht zu 100% an Viva con Agua. Der gemeinnützige Verein setzt sich für weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser ein.

„Wir sind eine große Familie und wollen jedem die Möglichkeit geben, mit uns am 26. Mai ein Familienfest zu feiern. Gleichzeitig wird jeder Kartenkauf auch noch eine Spende, mit der eine großartige Organisation unterstützt wird. Wir freuen uns auf viele Fußballbegeisterte, die mit uns eine ausgelassene Stimmung im Stadion schaffen werden und Viva con Agua gebührend unterstützen“, sagt Odonkor.

Mit dabei sind unter anderem Christoph Metzelder, Torsten Frings, Patrick Owomoyela, Mario Basler, Tim Wiese, Kevin Großkreutz, Ailton, Dede, Kevin Kuranyi, Oliver Neuville, und Lokalmatador Willi Landgraf.

Das große Fest für die gesamte Familie soll auf die bevorstehende Weltmeisterschaft einstimmen. „Odonkors Sommermärchen“ ist ein großes Familienfest rund um das Abschiedsspiel für den ehemaligen deutschen Nationalspieler David Odonkor. Das Event findet am 26. Mai 2018 auf dem Tivoli in Aachen statt. Es greift das Sommermärchen Gefühl der WM 2006 auf und stimmt mit Spiel und Spaß auf die bevorstehende Weltmeisterschaft ein.

