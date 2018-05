Die Schalker Vizemeister machen noch bis zur Wochenmitte die katalanische Metropole Barcelona unsicher.

Auf der Saison-Abschlusstour, bei der bis auf den am Kreuzband verletzten Abwehrspieler Matija Nastasic alle Profis dabei sind, lassen Naldo, Ralf Färhmann, Yevhen Konoplyanka & Co. nach der anstrengenden Spielzeit die Seele baumeln.

Bei einer abendlichen Tour durch Barcelona trafen die Schalker Rennfahrer Daniel Ricciardo, der am Sonntag beim Großen Preis von Spanien in Barcelona-Catalunya mit seinem Red Bull auf Platz fünf landete. Ralf Fährmann postete auf Instagram ein Foto von Ricciardo und sich, schrieb sichtlich angetan darunter: „Wenn man selbst zum Fan wird…“ Ein weiblicher Fan kommentierte: „Ich bin gerade so neidisch. Auf euch beide, dass ihr den jeweils anderen getroffen habt.“ Und ein anderer Anhänger empfahl Fährmann via Instagram: „Lad ihn doch mal zum Spiel ein.“

Der gebürtige Australier Ricciardo liegt in der Formel 1-Fahrerwertung aktuell mit 47 Punkten knapp hinter Kimi Raikkönen (48) auf dem fünften Rang. Zu seinen Hobbies zählt unter anderem Fußball. Als Lieblingsverein gibt er Manchester United an. Durchaus möglich, dass es im Rahmen der neuen Champions League-Saison zum Duell zwischen Schalke und ManU kommt. Dann könnte es mit dem Wiedersehen zwischen Fährmann und Ricciardo etwas werden…