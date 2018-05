Bei der Niederlage gegen Hoffenheim saß Mario Götze nur auf der Bank. Seine WM-Chancen sind gesunken. Schalkes Huub Stevens zweifelt an ihm.

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens hat starke Zweifel an den Führungsqualitäten des Weltmeisters Mario Götze von Borussia Dortmund. "Dieser Spieler wird nie ein Führungsspieler", sagte der niederländische Trainer im Fußball-Talk Doppelpass bei Sport1: "Er braucht die Freiheit auf dem Platz."

Nicht ganz so kritisch ging Götzes ehemaliger Dortmunder Mitspieler Neven Subotic mit dem WM-Helden von 2014 ins Gericht: "Er hat sicherlich die Qualität. Nur der Verein muss dieses Potenzial auch fördern." Götze sei bestimmt nicht glücklich mit der Saison. "Ich hoffe, er kann im nächsten Jahr mit Vertrauen unter dem neuen Trainer wieder einen Schritt nach vorne machen, um der Spieler zu sein, der er mal war", betonte Abwehrspieler Subotic.

Stevens kritisiert auch Stöger-Entscheidung

Kritisch beurteilte Stevens indes auch die Dortmunder Lösung mit Trainer Peter Stöger, der am Samstag nach dem 1:3 in Hoffenheim seinen Abschied verkündete. "Peter Stöger war von Anfang an eine Zwischenlösung. Damit hat man den Spielern ein Alibi gegeben", urteilte Stevens.

Subotic meinte ebenfalls kritisch: "So wie wir in dieser Saison aufgetreten sind, kann man nicht sagen, dass wir eine Mannschaft mit einem harten Kern hatten. Mir fehlt die übergeordnete Strategie." Die Ursachen der Probleme seien sehr vielfältig, "es gab noch nie so viele Unruhen in diesem Verein".