Der KFC Uerdingen steht nach dem 5:0-Sieg gegen Wiedenbrück als Meister der Regionalliga West fest, der Austragungsort des Relegationshinspiels indes noch nicht.

Schon vor Wochen verdichtete sich die Annahme, dass die Krämer-Elf ihre Heimspiele bei einem möglichen Aufstieg in die dritte Liga vorerst im Stadion des MSV Duisburg austragen soll. Die heimische Grotenburg ist stark sanierungsbedürftig und soll in näherer Zukunft für mehrere Millionen Euro ausgebaut werden.

Da die Baumaßnahmen voraussichtlich die komplette Hinserie der Spielzeit 2018/2019 in Anspruch nehmen werden und in Liga drei mit höheren Zuschauerkapazitäten kalkuliert werden müsste, steht weiterhin die Frage im Raum, ob und wie lange der KFC Uerdingen seine Spiele bei den Meiderichern austragen müsste. Krefelds Geschäftsführer Nikolas Weinhart betonte bereits im März, dass der Klub hingegen mit der Grotenburg plane - "egal, in welcher Liga".

Mit dem 5:0-Erfolg zum Saisonabschluss rückt das Krefelder Comeback ins Profigeschäft jedenfalls näher denn je. Mit dem Gewinn der Meisterschaft konnte der KFC den ersten Meilenstein zum Aufstieg perfekt machen, in den jetzt anstehenden K.O.-Duellen gegen Waldhof Mannheim geht es schließlich um alles oder nichts.

Am 24. Mai steht das Hinspiel der beiden traditionsreichen Klubs auf dem Plan, in dem der KFC Uerdingen Heimrecht genießen wird. Doch wo genau? Dass die Partie wohl nicht in der Grotenburg ausgetragen wird, gilt bereits als beschlossene Sache. Hinter der Frage, ob das Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena des MSV Duisburg stattfinden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ein großes Fragezeichen, wie der MSV-Pressesprecher im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte.

"Wir stehen im ständigen Austausch, können aktuell aber noch keine Wasserstandmeldungen abgeben", sagte Martin Haltermann im Anschluss an den 2:0-Erfolg über den FC St. Pauli. Eine Entscheidung über den Austragungsort der Aufstiegsrelegation solle allerdings in Kürze getroffen werden, versicherte der Duisburger.

Drei Tage nach dem Krefelder "Heimspiel" steht das Rückspiel in Mannheim an - erst dann wird sich entscheiden, ob der KFC Uerdingen in der kommenden Saison dritt- oder viertklassig spielen wird.