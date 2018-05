Der VfB Homberg hat eine beeindruckende Erfolgsserie hingelegt. Der Aufstieg, für Trainer Stefan Janßen und sein Team, ist durchaus möglich. Doch die Luft wird langsam eng.

Die Aufstiegskandidaten der Oberliga Niederrhein stehen schon lange fest. Es sind lediglich drei Stück: die SpVg Schonnebeck, der SV Straelen und der VfB Homberg. Diese drei Vereine haben am 3. April eine Lizenz für die Regionalliga beantragt. Der VfB Homberg hatte zu diesem Zeitpunkt nur Außenseiterchancen. Doch die Duisburger hielten Kontakt zu dem Duo. In den letzten dreizehn Spielen gab es neun Siege, vier Unentschieden und keine Niederlage für Homberg.

Zuletzt sorgte die Janßen-Elf sogar für einen Wechsel an der Tabellenspitze. Homberg gewann 3:0 gegen den SV Straelen. Seit dem steht die SpVg Schonnebeck auf dem ersten Tabellenplatz. Derzeit läuft den Duisburgern jedoch die Zeit davon. Es bleiben nur noch zwei Spieltage, um den Aufsteiger in der Oberliga zu ermitteln. Und durch ein Unentschieden gegen den VfB Speldorf hat Homberg wertvolle Punkte verloren. Der Aufstieg ist theoretisch noch möglich, aber das Spitzen-Duo müsste beide Spiele verlieren. Stefan Janßen, Trainer vom VfB Homberg, reagiert mit Bescheidenheit. "Es war nie unser Ziel aufzusteigen. Wir hätten es genommen, wenn uns die anderen Beiden gelassen hätten. Wir haben dreizehn Mal in Folge nicht verloren und kommen trotzdem nicht dran. Wenn einer von Beiden am Ende aufsteigt, haben sie es auch verdient", sagte er nach dem Spiel gegen Speldorf.

"Nie war eine Homberger Mannschaft tabellarisch besser"

Doch Homberg hat noch ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Tabellenspitze geht. Am nächsten Spieltag könnte der VfB wieder für einen Führungswechsel sorgen. Dann spielt der Mannschaft von Stefan Janßen gegen die SpvG Schonnebeck. Die Essener können sich auf eine kämpferische Partie einstellen. "Nie war eine Homberger Mannschaft tabellarisch besser und diesen dritten Tabellenplatz wollen wir mit allen Mitteln verteidigen", betonte Janßen. Der Homberger Trainer hat eine klare Meinung zum Thema Aufstieg in die Regionalliga: "Grundsätzlich ist die Regionalliga etwas für Profis. Wer halbwegs Profibedingungen stellen kann, soll das auch machen. Als Amateur hat man ein Jahr mit all dem zu kämpfen, was in der vierten Liga dazu gehört".

Der VfB Homberg wird keine Kurskorrektur für die kommende Saison vornehmen. "Der Aufstieg ist nicht unser ausgegebenes Ziel. Wir wollen aber gucken, dass wir wieder ordentlich spielen", sagte Janßen. Die Planungen für die nächste Spielzeit sind auf die Oberliga ausgerichtet. Der Großteil des Kaders wird zusammenbleiben. Potentielle Neuverpflichtungen sollen erst nach dem letzten Saisonspiel bekanntgegeben werden. Den Aufstieg komplett abhaken, will der Trainer dann aber doch nicht. "Wir wollen zweimal gewinnen und wenn Schonnebeck und Straelen beide Spiele verliert, dann werden wir aufsteigen und dann machen wir das", sagte er, und weiter: "…aber das wird nicht passieren".