Die Hammer Spielvereinigung hat die Reserve von Arminia Bielefeld mit 9:0 abgeschossen. Mann des Tages war Stürmer Schmidt, der gleich vier Treffer erzielte. Bielefelds Aydincan sorgte für einen unschönen Tiefpunkt.

Die Hammer SpVg hat ihre Pflichtaufgabe am Sonntagnachmittag eindrucksvoll gelöst und konnte einen auch in der Höhe verdienten 9:0 (4:0)-Kantersieg über die Zweitvertretung von Arminia Bielefeld feiern.

Dabei war bereits vor der Partie klar, dass Hamm der haushohe Favorit sein würde. Die Hammer lagen vor dem Spiel auf Platz fünf und wollten ihre Hoffnungen auf einen möglichen Regionalliga-Aufstieg weiterhin wahren. Auf der anderen Seite stand mit Arminia Bielefeld II eine Mannschaft auf dem Platz, die auf Platz 15 steht und die es zur kommenden Saison nicht mehr geben wird. Der Zweitligist Bielefeld wird seine Reservemannschaft abmelden.

Wenn das Spiel noch blöder läuft, verlieren wir mit 0:15. Andre Kording

Das spiegelte sich auf dem Platz wieder, wo die Arminen überhaupt keinen Zugriff fanden. "Wenn das Spiel noch blöder läuft", sagte der sichtlich enttäuschte DSC-Trainer Andre Kording nach dem Spiel, "verlieren wir sogar mit 0:15."

Schmidt mit Hattrick in der ersten Viertelstunde

Bereits nach 16 Minuten war die Begegnung beim Stand von 3:0 eigentlich gelaufen. Hauptverantwortlich dafür war Hamm-Stürmer Pascal Schmidt der innerhalb von zwölf Minuten einen Hattrick schnürte. Zunächst luchste er den Bielefeldern den Ball im Mittelfeld ab und traf danach eiskalt (4. Minute). Danach traf er per Elfmeter (11.) und anschließend noch einmal nach schöner Vorarbeit vom Strafraumeck (16.).

Die Arminia war komplett überfordert und konnte auch das 4:0 kurz vor der Halbzeit durch Yannick Albrecht nicht verhindern. Dennoch war Hamm-Trainer Sven Hozjak nicht gänzlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Abschnitt. "Auch wenn sich das komisch anhört", gab er nach dem Spiel zu, "wir haben nach dem 3:0 völlig aufgehört unser Spiel zu spielen." Besonders stieß dem 37-jährigen auf, dass seine Mannschaft die Führung zu locker verwalten wollte und so Pass- und Stellungsspiel nicht mehr mit letzter Konsequenz geführt wurden.

Das gelang in der zweiten Hälfte dann wieder besser, in der sich Hozjaks Elf in einen Rausch spielte. Albrecht erzielte mit seinem zweiten Tor das 5:0 (57.), der Mann des Tages, Hamm-Stürmer Schmidt, krönte seine Leistung wenig später sogar noch mit seinem vierten Treffer (60.). Und weil es so gut lief, traf der eingewechselte Robin Przybilla mit seinem ersten Ballkontakt zum 7:0. Die Schlusspunkte setzten Kapitän Moritz Kickermann (79.) und Marius Kröner (90.).

Aydincan fliegt vom Feld

Unschöner Tiefpunkt der Partie der Platzverweis für Ahmet Aydincan. Der Kapitän der Arminia grätschte Alan Bezhaev ohne Rücksicht um und flog dafür vom Feld. Ein Foul mit Folgen, denn Bezhaev musste verletzt ausgewechselt werden.

Nach Abpfiff gaben die Hammer Entwarnung: dem Verletzten gehe es gut. Ob Bezhaev aber bereits am Mittwoch im Nachholspiel gegen Rot Weiss Ahlen wieder spielen kann, konnte nicht bestätigt werden.