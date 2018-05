Eintracht Braunschweig muss nach sieben Jahren zurück in die 3. Liga und steht neben dem 1. FC Kaiserslautern als zweiter Direktabsteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga fest.

Die Braunschweiger unterlagen am letzten Spieltag beim Tabellendritten Holstein Kiel mit 2:6. Auf Rang 16 landete Erzgebirge Aue nach dem 0:1 beim SV Darmstadt 98. Damit müssen die Sachsen in die Relegationsspiele gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC.

Den Meistertitel sicherte sich am Sonntag Fortuna Düsseldorf mit dem 3:2-Erfolg beim 1. FC Nürnberg. Damit überholten die Rheinländer den Tabellenzweiten Nürnberg mit 63 Punkten in der Tabelle. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Kaan Ayhan in der Nachspielzeit. Der Tabellendritte Holstein Kiel trifft in der Relegation auf den VfL Wolfsburg.