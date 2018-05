Am letzten Spieltag der Regionalliga West hat Rot-Weiss Essen bei der U23 von Fortuna Düsseldorf ein 1:1 (0:1)-Unentschieden erreicht und somit den sportlichen Abstieg der Fortuna besiegelt.

Für RWE ging es eigentlich um nichts mehr, außer eventuell um den Sprung auf Platz acht. Gerade einmal 319 Zuschauer hatten sich im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf bei strömendem Regen versammelt. Und dennoch war es atmosphärisch auf dem Spielfeld die wohl bestmögliche Generalprobe für Rot-Weiss Essen vor dem Pokalfinale gegen Rot-Weiß Oberhausen am Pfingstmontag.

Schließlich ging es für die Düsseldorfer noch um den direkten sportlichen Klassenerhalt. Wie hitzig es wurde und wie sehr die Nerven blank lagen, bewies Düsseldorfs Anderson Lucoqui, der sich nach einem taktischen Foul von Hervenogi Unzola zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. „Von der Hitzigkeit hat es gepasst, aber der Rahmen hat es nicht hergegeben“, sagte Essens Trainer Karsten Neitzel nach der Partie. Unglücklich über das Unentschieden war er dennoch nicht. Schließlich baute seine Mannschaft die eigene Serie nun auf sieben Spiele ohne Niederlage auf. Das gibt dann noch einmal zusätzlich Selbstvertrauen im Kampf um die DFB-Pokal-Qualifikation.

Und genau dieses Selbstvertrauen war zu erkennen. Das Führungstor der Fortuna durch Tarsis Bonga nach einer guten Viertelstunde war schnell abgeschüttelt. Die Essener ließen geduldig den Ball laufen und erspielten sich einige Chancen, an deren Ende zumeist jedoch Michael Rensing Oberwasser behielt. Neitzel: „Die Mannschaft spielt brutal anderen Fußball. Viel offenherziger. Den Punkt haben wir uns mindestens verdient. Was wir bei eigenem Ballbesitz gemacht haben, hat mir gut gefallen.“

Am Ende dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Timo Becker mit dem Kopf den Ausgleich für die Essener erzielen konnte. Er besiegelte den sportlichen Abstieg der Landeshauptstädter, die die Saison nach einem starken Start nun auf Platz 15 beenden. Die einzige Hoffnung wäre noch, dass sich der Westmeister KFC Uerdingen in der Relegation gegen Waldhof Mannheim durchsetzt. Dann würde im Paul Janes Stadion in Düsseldorf-Flingern auch in der kommenden Saison Regionalliga-Fußball gespielt.

Für das Finale im 21. Mai gegen den Revier-Rivalen scheinen die Bergeborbecker also gewappnet zu sein. Neitzel verspricht: „Wir werden uns konzentriert vorbereiten. Wir werden alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen.“