Der SV Sonsbeck zog der SF Hamborn 07 das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Im Hinspiel hatte Sonsbeck einen Erfolg geholt und einen 2:0-Sieg zustande gebracht.

Veränderungen in der Startelf nahmen beide Teams jeweils eine vor. Bei Hamborn lief Stuber für Namoni auf. Dagegen schickte der SV Sonsbeck Terlinden für Voicu auf das Feld. Felix Terlinden trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 2:0 von Sonsbeck sorgte Niklas Maas, der in Minute 39 zur Stelle war. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Timo Evertz in der 57. Minute für Maas eingewechselt wurde. Mit dem 3:0 für den SV Sonsbeck von Evertz hatte das Spiel seinen Sieger in der 70. Minute eigentlich schon gefunden. Die letzten Zweifel der 256 Zuschauer am Sieg von Sonsbeck waren ausgeräumt, als Luca Terfloth in der 82. Minute das 4:0 schoss. Georgios Efthimiou besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SV Sonsbeck (90.). Die Sonsbecker überrannte die Löwen förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Niederlage fällt die SF Hamborn 07 in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 14. Der Aufsteiger musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hamborner Löwen insgesamt auch nur elf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Verteidigung von Hamborn stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Sonsbeck macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem elften Platz. Der SV Sonsbeck ist seit drei Spielen unbezwungen. In zwei Wochen (27.05.2018, 15:00 Uhr) tritt die Löwen beim PSV Wesel-Lackhausen an, am gleichen Tag genießt Sonsbeck Heimrecht gegen den ESC Rellinghausen.