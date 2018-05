Der SV Budberg verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen DJK Twisteden.

Den großen Hurra-Stil ließ Budberg vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel beim Gast hatte Twisteden schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei DJK Twisteden Kaenders und van Leuven für Voß und Klaessen aufliefen, starteten beim SV Budberg Carrion Torrejon, Franke und van den Brock statt Severith, Mölders und Pacynski.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit einem Wechsel – Rafael Vizuete Mora kam für Jonas van den Brock – startete Budberg in Durchgang zwei. Kevin Carrion Torrejon beförderte das Leder zum 1:0 des Aufsteigers in die Maschen (52.). Bei Twisteden kam Peter van Bühren für Kevin van Leuven ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (70.). 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 71. Minute den Treffer von van Bühren zum 1:1. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Tobias Pacynski den entscheidenden Führungstreffer für den SVB erzielte (90.). Am Ende nahm die Budberger bei DJK einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Niederlage behält DJK Twisteden den zehnten Tabellenplatz.

Durch die drei Punkte gegen Twisteden verbessert sich der SV Budberg auf Platz sechs. Seit zehn Begegnungen hat Budberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. In zwei Wochen tritt DJK beim SV Sevelen an (27.05.2018, 15:00 Uhr), parallel genießt der SVB Heimrecht gegen die Zweitvertretung des 1. FC Kleve.