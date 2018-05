Der 32. Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte es in sich. Schon am Samstag startete die drittletzte Runde der Saison 17/18 turbulent.

Der SV Straelen besiegte am Samstagnachmittag die Sportfreunde Baumberg mit 4:3. Nach diesem Erfolg übernahm der SVS von Samstag auf Sonntag die Tabellenführung. Diese Position mussten die Straelener am Sonntag wieder an die Spielvereinigung Schonnebeck abgeben.

SpVg Schonnebeck - TuRU Düsseldorf 4:1

Die Essener holten sich durch einen 4:1-Erfolg gegen die TuRU aus Düsseldorf die Tabellenführung zurück. Kevin Barra, Damian Bartsch und Georgios Ketsatis (2) trafen für die Schwalben und sorgten für den 19. Saisonsieg der Schonnebecker. Die Essener gehen mit einem Punkt auf Straelen und sechs Zählern Vorsprung auf Homberg in die letzten beiden Saison-Begegnungen.

VfB Speldorf - VfB Homberg 3:3

Ein Dreierpack von VfB-Torjäger Danny Rankl hätte das Derby zwischen Speldorf und Homberg fast zugunsten des VfB entschieden. Rankl traf zum 1:1, 1:2 und 1:3 für Homberg. Maximilian Heckhoff brachte Speldorf in Führung, Janis Timm konnte auf 2:3 verkürzen, ehe Esad Morina die Homberger schockte und alle Regionalliga-Träume der Schwarz-Gelben wohl zunichte machte. Zwei Spiele vor Schluss liegt das Team von Trainer Stefan Janßen sechs Punkte hinter Schonnebeck. Am nächsten Sonntag empfängt der VfB den Spitzenreiter aus Essen.

Ratingen 04/19 - ETB SW Essen 2:0

Die Germania konnte sich durch zwei Treffer von Carlos Penan auf den fünften Tabellenplatz vorarbeiten. Schwarz-Weiß Essen liegt zwei Spieltage vor Schluss auf Platz 8.

FSV Vohwinkel - SC Düsseldorf-West 3:7

Die Füchse aus Vohwinkel wurden letztendlich trotz einer 2:0-Führung ordentlich verprügelt. Andrej Hildenberg, Sebastian Santana und Maciej Zieba mit jeweils einem Doppelpack und Ryutaro Omote sorgten für den Kantersieg des SC Düsseldorf-West.

1. FC Monheim - Cronenberger SC 1:0

Abdelkarim Afkir entschied das Spiel bereits nach 16 Minuten zugunsten des 1. FC Monheim.

1. FC Bocholt - SSVg Velbert 1:2

Vor der Saison galten diese beiden Klubs als Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga. Doch statt um Platz eins zu spielen, dümpeln beide Mannschaften im Mittelfeld herum. Im direkten Duell gab es am Sonntag nach Toren von Marc Beckert und Aliosman Aydin (2) einen 2:1-Siege für die Gäste aus dem Bergischen Land.

VfB Hilden - VfR Krefeld-Fischeln 5:1

Nach der 1:5-Niederlage in Hilden ist der Abstieg des VfR Krefeld-Fischeln besiegelt. Während ab 18.30 Uhr an der Grotenburg in Krefeld die Meisterfeier des KFC Uerdingen steigt, wird an der Kölner Straße in Fischeln getrauert.

DSC Düsseldorf 99 - TV Jahn Hiesfeld, 15.30 Uhr