Mit einem 5:3-Erfolg im Gepäck ging es für die Essener SG 99/06 vom Auswärtsmatch bei der Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard in Richtung Heimat.

Im Hinspiel hatte die ESG 99/06 einen Erfolg geholt und einen 3:0-Sieg zustande gebracht.

Blau-Weiß Mintard II startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Kretschmann und Ewers für Baffour und Beyer. Auch die ESG 99/06 stellte um und begann mit Agethen, Nowack und Sagurna für Küpper, Pack und Dicks.

Die Essener SG 99/06 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan-Lukas Lippeck traf in der dritten Minute zur frühen Führung. 30 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Mintard schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Marco Langer-Jordy zum 1:1. Henning Franz Honisch brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der ESG 99/06 über die Linie (16.). Lippeck schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (35.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Essener SG 99/06. Gleich nach dem Wiederanpfiff verkürzte Blau-Weiß Mintard II den Spielstand (47.). Für das 4:2 und 5:2 war Antonios Bingker verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (55./78.). Mintard verkürzte den Rückstand in der 89. Minute durch einen Elfmeter von Robin Delker auf 3:5. Die 3:5-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als Schiedsrichter Anouar-Momo Dridi die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage behält die Mintarder den elften Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Blau-Weiß Mintard II, sodass man lediglich vier Punkte holte. Mintard musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Blau-Weiß Mintard II insgesamt auch nur sieben Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die ESG 99/06 hat nach dem souveränen Erfolg über Mintard weiter die fünfte Tabellenposition inne. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der die Essener SG 99/06 ungeschlagen ist. Während Blau-Weiß Mintard II am 27.05.2018 (15:00 Uhr) zur nächsten Partie beim SV Leithe gastiert, duelliert sich die ESG 99/06 zeitgleich mit der VfL Sportfreunde 07.