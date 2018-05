Was für ein letzter Spieltag in der Regionalliga. Jetzt ist klar, wer in die Relegation geht und wer absteigen muss.

Während Uerdingen die Meisterschaft feiert und nun in der Relegation gegen Waldhof Mannheim antritt, muss Fortuna Düsseldorf II absteigen. Es sei denn, Uerdingen besiegt Mannheim, dann darf die Fortuna in der Liga bleiben. Die Chronologie des Spieltags bei den sechs Partien, wo es noch um etwas ging. 4. Minute: Maximilian Beister schießt Uerdingen in Wiedenbrück in Führung - ein perfekter Auftakt für den KFC. Denn die Partie in Wiedenbrück wurde im Vorfeld als schwieriger eingestuft als die Begegnung des Verfolger Viktoria Köln zuhause gegen Gladbach II. 10. Minute: Viktoria Köln zeigt sich unbeeindruckt und geht durch Timm Golley gegen Gladbach II ebenfalls in Führung. 12. Minute: Fortuna Düsseldorf erzielt durch Tarsis Bonga das 1:0 gegen RWE, eine Minute vorher rettet für Köln II zum zweiten Mal der Pfosten in Wuppertal. 14. Minute: Viktoria Köln legt nach. Felix Backszat trifft zum 2:0. 19. Minute: Im Kampf um den besten Vertreter aus Westfalen (zwischen Rödinghausen, Verl und Wiedenbrück) legte Rödinghausen gegen Verl nach 19 Minuten vor. Kelvin Lunga erzielte das 1:0. 21. Minute: Rödinghausen legte gegen Verl durch Marius Bülter nach. 2:0 - gleichbedeutend zu diesem Zeitpunkt mit der Quali für das Ausscheidungsspiel gegen den Meister der Oberliga Westfalen um einen Startplatz im DFB-Pokal. 35. Minute: Gladbach II zeigt, dass Viktoria Köln sich nicht sicher fühlen darf. Ba-Muaka Simakala verkürzt für die Borussia auf 1:2. 41. Minute: Uerdingen legt nach. Connor Krempicki erzielte kurz vor der Pause das 2:0 für den KFC, der sich von gar nichts beeindrucken lässt. Das roch schon früh nach der Meisterschaft. 43. Minute: Rödinghausen erzielt das 3:0 gegen Verl. Wieder Bülter, diese Partie scheint entschieden. 45. Minute: Pause. Im Keller ist es unheimlich eng, Köln II, Düsseldorf II und Bonn mit derselben Punktzahl. Noch wäre Düsseldorf II aufgrund des schlechteren Torverhältnisses der Absteiger. Uerdingen stünde als Meister fest, Rödinghausen als bester Westfalen-Vertreter. 49. Minute: Uerdingen mit der Vorentscheidung um die Meisterschaft. Lucas Musculus verwandelt einen Elfmeter zum 3:0 in Wiedenbrück. 52. Minute: Der WSV erzielt gegen Köln II das 1:0. Christopher Kramer schießt den FC damit in diese Moment auf den Abstiegsplatz. 55. Minute: Kramer erhöht für Wuppertal auf 2:0. Es wird bitter für den FC, der jetzt auf RWE und den BVB II hoffen muss. 59. Minute: Rödinghausen erhöht auf 4:0 gegen Verl. Bülter mit seinem 20. Saisontor. 60. Minute: Golley erhöht für Viktoria Köln auf 3:1, durch die Führung von Uerdingen ist das aber ohne Nutzen.



65. Minute: Gladbach trifft in Köln zum Anschluss – 2:3 durch Mirza Mustafic. 68. Minute: Wieder Viktoria Köln. 4:2 durch Sven Kreyer. 78. Minute: Wieder Elfmeter, wieder Tor für Uerdingen. 4:0 durch Musculus, die Party kann beginnen. 84. Minute: Hoffnung für Köln. Adrian Szöke verkürzt auf 1:2. 86. Minute: Gladbach verkürzt durch Egbo auf 3:4. Und RWE gleicht in Düsseldorf aus - jetzt ist Köln II wieder gerettet. Timo Becker traf für Essen. 89. Minute: Köln verliert - der WSV erzielt das 1:3 durch André Mandt und nun muss Köln nach Düsseldorf schauen. Uerdingen erzielt zeitgleich das 5:0 durch Dörfler, was für ein Auswärtssieg zum Ende der Saison. Und Gladbach gleich in Köln durch Simakala zum 4:4 aus. Ende: Uerdingen feiert, darf in der Relegation gegen Mannheim ran. Köln II feiert RWE, denn durch den späten Treffer ist der FC gerettet. Düsseldorf muss nun auf den Aufstieg der Uerdinger hoffen.

