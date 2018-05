Die SG Kupferdreh-Byfang zog der VfL Sportfreunde 07 das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Kupferdreh ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast mit 7:1 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der VfL Sportfreunde 07 Heiermann, Krampf, Pieper und Pena Bautista für Jorczenink, Honings, Schröder und Greim aufliefen, starteten bei Kupferdreh Brötzmann, Kersten, Feifer und Gonzalez Losa statt Kiyak, Pleimes, Kiyak und Brückner.

Lirik Krasniqi trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 2:0 der SG Kupferdreh-Byfang sorgte Philipp Reichardt, der in Minute 24 zur Stelle war. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Patro in der 29. Minute. Kupferdreh hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Als gnädiger erwies sich die Kupferdreher auch nach dem Kabinengang nicht. So erhöhte Reichardt den Spielstand nach dem Wiederanpfiff erneut (51.). Die letzten Zweifel der 45 Zuschauer am Sieg der SG Kupferdreh-Byfang waren ausgeräumt, als Kevin Pleimes in der 69. Minute das 5:0 schoss. Mit dem Spielende fuhr Kupferdreh einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die 07er klar, dass gegen die SG Kupferdreh-Byfang heute kein Kraut gewachsen war.

In der Verteidigung der VfL Sportfreunde 07 stimmt es ganz und gar nicht: 82 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In der Tabelle liegt die Sportfreunde nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die 07er die dritte Pleite am Stück. Die VfL Sportfreunde 07 musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die 07er insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Defensivverbund von Kupferdreh steht nahezu felsenfest. Erst 24-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die SG Kupferdreh-Byfang hat nach dem souveränen Erfolg über die VfL Sportfreunde 07 weiter die zweite Tabellenposition inne. 13 Spiele ist es her, dass Kupferdreh zuletzt eine Niederlage kassierte. Beide Mannschaften sind wieder in zwei Wochen gefordert. Am 27.05.2018 reist die 07er zur Essener SG 99/06, während die SG Kupferdreh-Byfang am selben Tag beim Heisinger SV antritt.