Beim BVB nimmt Trainer Stöger seinen Abschied. Um wieder in die Erfolgspur zu finden, muss der Klub aber noch einiges mehr tun. Ein Kommentar.

Peter Stöger wirkte geradezu erleichtert, als alles vorbei war. Als er selbst verkündet hatte, dass seine Zeit als Trainer von Borussia Dortmund im Sommer zu Ende geht, dass das 1:3 bei der TSG Hoffenheim sein letztes Pflichtspiel mit dem BVB war. Denn Stöger, das gab er offen zu, hatte sich das Engagement in Dortmund deutlich leichter vorgestellt.

Als er im Dezember kam, übernahm er ja nicht einfach nur eine hochtalentierte Fußballmannschaft, die ein paar Spiele zu viel verloren hatte.

Sondern eine Gruppe, in der tiefe Risse klafften, die gespalten war nach dem zweiten Trainerwechsel, nachdem sich einer ihrer Hochbegabten weggestreikt hatte und ein anderer als derart unverzichtbar galt, dass er sich an vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie Pünktlichkeit nur eingeschränkt zu halten brauchte – und nicht zu vergessen der Anschlag im April 2017, der noch immer nachwirkte. Kurz: Ein paar taktische Kniffe zur Wiederbelebung dieser Truppe reichten nicht, Stöger war gleichermaßen gefragt als Psychologe und Pädagoge; er musste Gräben zuschütten, verunsicherte Spieler starkreden und wieder ein Mindestmaß an Disziplin in die Kabine einbringen.

Betrachtet man all das, hat sich Stöger insgesamt ordentlich aus der Affäre gezogen. Natürlich hat der Österreicher auch Fehler in Personalauswahl und Herangehensweise gemacht, natürlich spielte die Mannschaft zu selten überzeugenden Fußball, natürlich war das Erreichen des Saisonziels am Ende auch der fehlenden Konstanz bei der Konkurrenz geschuldet.

Dennoch sollte niemand meinen, dass allein mit einem neuen Trainer, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Lucien Favre heißen wird, alles besser wird. Dafür liegt viel zu vieles im Argen. Der Mannschaft fehlte es einerseits an konsequenter Führung, was sich an Trainer, an die Klubführung und an die Führungsspieler gleichermaßen richtet. Es fehlte aber auch an Führungspersönlichkeit, Mentalität und Charakter auf dem Platz, was auf Fehler in der Kaderzusammenstellung hinweist. Nuri Sahin hatte also recht, als er nach dem Spiel forderte: Alle müssen sich hinterfragen. Die Spieler. Die Trainer. Und auch Sportdirektor und Geschäftsführer.

Mit der Installierung von Matthias Sammer als Berater und Sebastian Kehl als Leiter Profifußball sind wichtige Schritte in Sachen Struktur gemacht. Nun werden die richtigen Entscheidungen am Transfermarkt folgen müssen. Die anstehenden Verpflichtungen von Marwin Hitz und Stephan Lichtsteiner können nur der Anfang sein.