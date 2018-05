Der SV Straelen hat die Sportfreunde Baumberg am Samstagabend mit 4:3 (2:1) besiegt und zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein zurückerobert.

Die Ausgangslage sprach für den Gastgeber, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Dennoch war der Tabellendritte aus Baumberg, der schon vor einigen Wochen freiwillig auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtete, ein harter Brocken. Bis zum Schluss musste der Aufsteiger zittern. Letztlich setzte sich der Favorit aber durch. Straelen hat somit im Aufstiegsrennen vorgelegt. Am Sonntag (15 Uhr, Live bei RevierSport) ist die SpVg Schonnebeck im Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf gefordert. Nur mit einem Sieg können die Essener am Rivalen vom Niederrhein wieder vorbeiziehen.

Der SVS startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Lippold und Vogel für Jafari und Verlinden. Auch die Sportfreunde Baumberg stellte um und begann mit Lopez Torres, Zimmermann und Knetsch für Ilbay, Guirino und Weber.

Vor 300 Zuschauern bejubelten die Hausherren in der 21. Minute den Treffer von Thorsten Lippold zum 1:0. Robin Hömig schoss für Baumberg in der 37. Minute das erste Tor. Zwei Minuten später ging Straelen durch den zweiten Treffer von Lippold in Führung. Der Ligaprimus hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Doch schon in der 49. Minute gelang Kosi Saka der Ausgleichstreffer für die Sportfreunde Baumberg. Aaram Abdelkarim machte in der 62. Minute das 3:2 des SVS perfekt. Für das 4:2 des Aufsteigers zeichnete Rene Jansen verantwortlich (78.). Ali Can Ilbay witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:4 für Baumberg ein (80.). Für eine Überraschung reichte es aber nicht.

Nächster Prüfstein für den SV Straelen ist der SC Düsseldorf-West auf gegnerischer Anlage (27.05.2018, 15:00). Die Sportfreunde Baumberg misst sich zur selben Zeit mit dem VfB Speldorf.