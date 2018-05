Der 1. FC Magdeburg hat seine historische Aufstiegssaison mit dem Meistertitel in der 3. Fußball-Liga gekrönt.

Im Fernduell mit Mitaufsteiger SC Paderborn entschied Nils Butzen in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0)-Erfolg bei den Sportfreunden Lotte das Meisterschaftsrennen zugunsten des FCM. Bis kurz vor Schluss hatten die Ostwestfalen am Samstag wie der Drittliga-Meister 2018 ausgesehen. Doch das 4:2 (1:1) bei Fortuna Köln nutzte dem SCP am Ende nichts mehr. Denn die als Tabellenführer ins Saisonfinale gegangenen Magdeburger behaupteten dank des 27. Saisonerfolges den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Paderborn.

Die Bördeländer, deren Coach Jens Härtel zum Trainer der Saison und Philip Türpitz zum Spieler der Saison im Anschluss ausgezeichnet wurden, stellten zudem einen Siegrekord auf. 27 Erfolge in einer Saison gelang zuvor noch keinem Team in der 3. Liga. Auch die Torrekordmarke wurde mit 1038 Treffern (vorher 1023) geknackt.

Der Karlsruher SC verlor gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 (1:2), kann aber dennoch vom direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga träumen. Der Gegner des KSC für die beiden Relegationsspiele wird aber erst am Sonntag am letzten Spieltag der 2. Liga ermittelt. Als Absteiger standen vorher schon Werder Bremen II (2:1 gegen SV Meppen), der Chemnitzer FC (1:1 gegen Hansa Rostock) und FC Rot-Weiß Erfurt (1:3 gegen Würzburger Kickers) fest.