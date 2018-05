Der Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein 2 braucht nur noch einen Punkt zum Aufstieg. Dieser soll gegen den TSV Union Wuppertal her.

Einen Punkt benötigen die Dalbecksbäumer noch aus den restlichen drei Spielen, dann steht der Meistertitel und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga endgültig fest. Der letzte verbliebene Verfolger VfB Frohnhausen büßte im Nachholspiel in Wermelskirchen zwei Punkte ein und hat nun neun Zähler Rückstand. Somit sind die Zweifel am Triumph des TVD nur noch theoretischer Natur und die können bereits am Sonntag auch vertrieben werden, wenn der Abstiegskandidat Union Wuppertal in Birth (15.15 Uhr) zu Gast sein wird.

„Ich unterschätze niemals einen Gegner, denn das ist immer sehr gefährlich. In dieser Liga hat man gesehen, dass es manchmal sehr schnell gehen kann, deshalb müssen wir immer voll konzentriert sein“, fordert Trainer Hüzeyfe Dogan. Andererseits weiß er natürlich auch, dass seine hochkarätig besetzte Mannschaft deutlicher Favorit ist

„Normalerweise ist das ein ganz klares Ding, aber viel spielt sich auch in den Köpfen der Spieler ab. Da ist es meine Aufgabe als Trainer, die Konzentration hochzuhalten.“

Er muss seine erfolgreiche Elf auf einigen Positionen ändern, denn Youssef El Boudihi hat zuletzt die fünfte Gelbe Karte gesehen. Zudem rechnet der Ex-Profi nicht mit den Einsätzen von Torjäger Chamdin Said (Oberschenkel) und Pero Zovko (Adduktoren).

Dafür könnte aber Maik Bleckmann wieder ins Aufgebot rücken, der in den vergangenen beiden Wochen die Zweitvertretung im Aufstiegskampf in der Kreisliga B unterstützt hat. „Wer auch immer fehlt – wir werden immer noch eine sehr gute Mannschaft auf den Platz schicken können“, verspricht Dogan.