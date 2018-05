VfL-Bochum-Spieler Jan Gyamerah fällt gegen Regensburg aus. Danach haben die Profis sechs Wochen Urlaub. Am 25. Juni geht es wieder los.

Ein Heimspiel gab es erst in der VfL-Geschichte gegen Jahn Regensburg, es war im Februar 2013, als sich die Gäste mit 2:0 durchsetzten und die damals existenzbedrohende Krise der Bochumer verschärften. Ein Heimsieg gegen Regensburg wäre also ein Novum und ein gelungener Saisonabschluss für den Zweitligisten. „Es geht schon noch um eine ganze Menge“, stellte Trainer Robin Dutt am Freitag klar: um die beste Platzierung seit langem, um TV-Geld, um einen guten Abschluss für die Fans, die „insgesamt eine schwere“ Saison erlebt haben, so Dutt. Daher werde er auf die „für mich bestmögliche Elf an diesem Tag“ setzen.

Verzichten muss er allerdings auf Stammspieler Jan Gyamerah, der Verteidiger fällt wegen eines Faserrisses im Adduktorenbereich aus. Für ihn kehrt Kapitän Stefano Celozzi aufs Feld zurück. Ein Einsatz von Selim Gündüz (Schwellung im Sprunggelenk) ist noch offen.

Sechs Wochen Urlaub für die VfL-Bochum-Profis

Regensburg spielte lange Zeit überraschend noch um den Aufstieg mit. Zwei herbe Pleiten zuletzt haben dem frech auftrumpfenden Neuling aber die Chance auf Rang drei gekostet.

Nach dem Spiel trifft sich die VfL-Mannschaft zum Kehraus, nach der Abschluss-Feier geht es in den sechswöchigen Urlaub. Trainingsauftakt ist am Montag, 25. Juni.

So könnte der VfL Bochum spielen: Riemann - Celozzi, Fabian, Hoogland, Soares - Losilla, Tesche - Kruse, Stöger, Sam - Hinterseer.

So könnte Jahn Regensburg spielen: Weis - Saller, Sörensen, Knoll, Nandzik - Lais, Gimber - George, Mees - Adamyan, Grüttner.