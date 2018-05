Borussia Dortmund hat sich am Freitagabend auf den Weg nach Hoffenheim gemacht. Wie erwartet fehlte dabei ein angeschlagener Innenverteidiger.

Wie erwartet fehlte Ömer Toprak, als sich Flug MHV 1909 am Freitagnachmittag auf den Weg von Dortmund nach Mannheim machte. Damit war endgültig klar, dass der Innenverteidiger Borussia Dortmund im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) fehlen würde. Schon bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 am vergangenen Samstag musste der 28-Jährige ausgewechselt werden, seitdem plagt er sich mit muskulären Problemen in der Wade.

Weil im gelbgesperrten Sokratis auch der zweite Stammspieler in der Innenverteidigung fehlt, nahm Trainer Peter Stöger Patrick Mainka mit, den Kapitän der in der Regionalliga spielenden U23. Ihm wird allerdings wohl nur ein Bankplatz bleiben, Stöger dürfte in der Innenverteidigung auf Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou setzen. „Es sieht sehr gut bei ihm aus, er ist eine Option“, hatte Stöger schon am Donnerstag gesagt. Der 18-jährige Franzose hat seinen Muskelbündelriss überwunden und war im Flieger nach Mannheim ebenso dabei wie Raphael Guerreiro und Shinji Kagawa, die in den vergangenen Wochen ebenfalls wegen Verletzungen hatten aussetzen müssen. Dafür fehlten Andrey Yarmolenko, Mahmoud Dahoud und Alexander Isak.

Für den BVB geht es um die Champions League

Für den BVB geht es in Hoffenheim darum, endgültig die Qualifikation für die Champions League zu sichern. Dafür reicht sogar eine Niederlage mit nur einem Tor Differenz. Bei einer höheren Niederlage ist Dortmund darauf angewiesen, dass Bayer Leverkusen nicht allzu hoch gegen Hannover 96 gewinnt – die Werkself hat einen Rückstand von drei Punkten auf den BVB, zudem eine um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz und deutlich weniger Tore erzielt. Trainer Stöger ist zuversichtlich: „Wir haben eine richtig gute Ausgangsposition und ich traue uns zu, dort einen Punkt oder den Sieg zu holen“, sagt er vor seinem wohl letzten Ligaspiel mit dem BVB – in der kommenden Saison wird aller Voraussicht nach Lucien Favre seine Nachfolge antreten.