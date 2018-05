Bayer Leverkusen muss im Kampf um Platz vier, den direkten Champions-League-Rang, auf Schützenhilfe von Borussia Dortmund hoffen.

Mitchell Weiser hat bald das mittlere Fußballeralter erreicht, seine beruflichen Ziele zurrte der gebürtige Rheinländer deshalb schon im letzten Sommer fest. Er wolle künftig dauerhaft im Europapokal spielen, am liebsten in der Champions League, betonte der Sohn des früheren Bundesligaprofis Patrick Weiser da – frisch beseelt vom EM-Erfolg mit der deutschen U21 und dem eigenen Tor beim 1:0 im Finale gegen Spanien. Für die nächste Saison kann der 24-jährige Weiser, der für zwölf Millionen Euro aus Berlin nach Leverkusen wechselt, schon mal ein Häkchen hinter seine persönlichen Pläne machen: Bayer spielt in der kommenden Runde wieder international – in welchem Wettbewerb, klärt sich am Samstag bei der Heimpartie gegen Hannover.

Aber nicht nur dort, sondern auch beim Parallelspiel der Dortmunder in Hoffenheim, wo sich im Optimalfall beide Teams für die Königsklasse qualifizieren können. Ein heikles Rechenspiel für alle Beteiligten, zumal jeder Treffer auf dem anderen Platz eine neue Konstellation der Glückssterne heraufbeschwören könnte. Deshalb legen sich die Leverkusener vor der Entscheidung am Samstagnachmittag gefühlsmäßig auch lieber fest – und zwar auf die Unterstützung des BVB.

„Dortmund will sich nach dem 1:2 gegen Mainz in der letzten Woche sicher nicht so aus der Runde verabschieden“, setzt Bayer-Trainer Heiko Herrlich auf zumindest ein Remis der Schwarz-Gelben im Kraichgau. In dem Fall würde der Werkself bereits ein schnödes 1:0 gegen die jenseits von Gut und Böse schwebenden 96er für das Champions-League-Ticket reichen. Ein Szenario, das auch Sportdirektor Rudi Völler behagt. Spätestens seit Leverkusens 0:4 beim BVB vor drei Wochen.„Ich glaube, die Dortmunder haben etwas gutzumachen. So wie nach der Derby-Niederlage auf Schalke im Spiel gegen uns. Da haben sie sich vorgenommen, uns aufzufressen – und das haben sie auch getan“, erinnert sich Völler, in dessen Augen es gegen Hannover um eine finale, wichtige Nuance geht: „Wir können aus einer guten Saison eine sehr gute machen.“ Schließlich stakste Leverkusen im vergangenen Frühjahr bis zum vorletzten Spieltag noch im Abstiegsmorast herum. Jetzt dagegen kann der Klub bereits großzügig für die nächste Saison planen.Nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts wurde der Profikader erkennbar verschlankt. Wegen der bevorstehenden Zusatzbelastung – ob in der Königsklasse oder in der Europa League – kommt nun dafür wieder ein bisschen was drauf auf die Bayer-Hüften. Zum Beispiel Mitchell Weiser, der auf der rechten Außenverteidigerposition den von englischen Topklubs umworbenen Benjamin Henrichs (21) beerben dürfte. Zudem erwähnt Völler den Transferüberschuss von 30 Millionen Euro aus dem Sommer 2017 und erklärt: „Dadurch konnten wir mit dem jungen Brasilianer Paulinho schon ein bisschen in Vorleistung gehen.“Das „bisschen“ waren im Fall des 17-jährigen Angreifers rund 20 Millionen Euro. In Vorleistung gehen könnte Leverkusen am Wochenende nun auch auf dem Platz: Gewinnt Herrlichs Ensemble – in den letzten drei Spielen allerdings jeweils torlos – 5:0 gegen Hannover, ist Bayer definitiv wieder dabei in Europas Sahnehäppchenliga. Unabhängig von möglichen Dortmunder Wiedergutmachungsgelüsten in Hoffenheim.