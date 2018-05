Nach Niklas Heidemann verliert der Wuppertaler SV den nächsten talentierten Spieler an einen Drittligisten.

Die Sportfreunde Lotte stellten Kevin Pytlik als ihren ersten Neuzugang für die Saison 2018/19 vor. Der 20-Jährige wechselt ablösefrei vom Wuppertaler SV zum Drittligisten aus dem Tecklenburger Land und erhält im Kreis Steinfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Ausgebildet wurde der Innenverteidiger unter anderem in der U17 sowie der U19 des VfL Bochum. Im Sommer 2016 wechselte er von der U19 des VfL Bochum zum Wuppertaler SV, wo er seitdem 34 Einsätze in der Regionalliga West bestritt. In dieser Saison kommt Pytlik auf 20 Einsätze (ein Tor). Zudem kann Pytlik, der auch auf der Position des Rechts- oder Linksverteidigers spielen kann, auf zwei Einsätze für die U18-Nationalmannschaft von Polen zurückblicken. "Nach Niklas Heidemann ist Kevin der zweite junge Spieler, der in diesem Sommer vom WSV in die dritte Liga wechselt und damit den Weg in den Profifußball geht. Kevin kam aus der U19 von Bochum zu uns, ohne dass ihn viele andere Vereine auf dem Zettel hatten. So bitter es für uns als Verein ist, so sehr sollte es uns für Kevin freuen", sagt WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler.

Acht Abgänge bereits fix

Nach Michael Blum (voraussichtlich VfB Lübeck), Dennis Dowidat (voraussichtlich TSV Meerbusch), Andre Mandt (voraussichtlich SC Wiedenbrück), Niklas Heidemann (Preußen Münster), Maurice Horn (SC Obersprockhövel) sowie den Terada-Brüdern Ryo (SV Straelen) und Shun (TSV Meerbusch) ist Pytlik bereits der achte Abgang der Wuppertaler. Dass Enzo Wirtz den Verein verlassen wird, ist ebenfalls bekannt. Dieser wird nach RS-Informationen aller Voraussicht nach ins Ausland wechseln.

So sieht der aktuelle WSV-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Torwart

Sebastian Wickl - Vertrag bis: 30.06.2019

Abwehr

Gino Windmüller - Vertrag bis: 30.06.2019

Peter Schmetz - Vertrag bis: 30.06.2019

Tjorben Uphoff - Vertrag bis: 30.06.2019

Mittelfeld

Sascha Schünemann - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Grebe - Vertrag bis: 30.06.2019

Semir Saric - Vertrag bis: 30.06.2020

Marco Cirillo - Vertrag bis: 30.06.2019

Gaetano Manno - Vertrag bis: 30.06.2019

Angriff

Christopher Kramer - Vertrag bis 30.06.2019

Kevin Hagemann - Vertrag bis: 30.06.2020

Enes Topal - Vertrag bis: 30.06.2019

Auslaufende Verträge

Joshua Mroß

Emre Bayrak

Yassine Khadraoui

Sandy Husic

Silvio Pagano

Enzo Wirtz