Drei Spieler will Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Samstag vor dem letzten Saisonspiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, live in unserem Ticker) verabschieden.

Leon Goretzka wechselt zum FC Bayern München, der ausgeliehene Marko Pjaca kehrt zu Juventus Turin zurück - und auch Max Meyer geht, dessen Vertrag ausläuft. „Max, Leon und auch Marko haben ihren Anteil am Erfolg dieser Saison. Wir werden sie gebührend verabschieden und wünschen ihnen für ihre weitere Karriere alles Gute", sagte Schalke-Boss Clemens Tönnies zu "Bild". Meyer wird aber nicht zu seiner Verabschiedung erscheinen. "Es ist alles mit uns abgesprochen. Er ist im Urlaub und soll nach den turbulenten Wochen abschalten", sagt Sportvorstand Christian Heidel. Die Königsblauen hatten Meyer vor knapp zwei Wochen freigestellt. Grund für Meyers Freistellung war ein Interview mit "Bild". Meyer hatte Schalke Mobbing unter anderem vorgeworfen. „Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Noch mehr als die unzutreffenden Behauptungen stören uns die Mobbing-Vorwürfe, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Schalke 04 hat sich gegenüber Max Meyer immer korrekt verhalten“, erklärte Sportvorstand Christian Heidel. Trainer Domenico Tedesco hätte ihm keine Hoffnung auf viel Spielzeit gemacht, so Meyer. Tedesco äußerte dazu sein Bedauern: „Mein Eindruck war sehr lange Zeit, dass Max sich hier sehr wohl fühlt. Das war es auch, was er in persönlichen Gesprächen mit dem Trainerteam zum Ausdruck gebracht hat. Von seinen persönlichen Angriffen bin ich enttäuscht und kann sie nicht nachvollziehen. Weil sie einfach nicht stimmen.“ Meyers Berater Roger Wittmann legte danach nach. Beide hatten ein Vertragsangebot der Königsblauen über 5,5 Millionen Euro abgelehnt, da es nach Meinung von Wittmann und Meyer nicht dem wahren Wert des Spielers entsprach. „Ich glaube, dass der Christian Heidel Weltklasse gar nicht beurteilen kann", sagte Wittmann. Eine Schlammschlacht begann. Nach "Kicker"-Infos bringt Wittmann den 22-jährigen Mittelfeldspieler Meyer bei 1899 Hoffenheim unter. Wittmann unterhält gute Kontakte zu 1899-Mäzen Dietmar Hopp. Fünf Wittmann-Spieler stehen bei 1899 bereits unter Vertrag: Nico Schulz, Stefan Posch, Lukas Rupp, Robert Zulj, Meris Skenderovic.

Zur Startseite