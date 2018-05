Zum Nachholspiel des 24. Spieltages gastierte der VfB Homberg bei Schwarz-Weiß Essen. Mit einem 3:1 (2:0)-Sieg bleiben die Duisburger weiter an der Spitzengruppe dran.

Der VfB Homberg ist mit einem Sieg im Spiel gegen den ETB Schwarz-Weiß bis auf vier Zähler an den einzigen Aufstiegsplatz der Oberliga Niederrhein herangerückt. Gegen den Tabellen- und Reviernachbarn vom ETB sorgte Danny Rankl mit einem Doppelpack (38./68.) für den Erfolg. Kurz vor Schluss traf Kevin Kehrmann für Essen und stellte den 3:1-Endstand her (83.).

Vor 325 Zuschauern ließ die Gäste-Elf um Trainer Stefan Janßen zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran aufkommen, dass sie ihre derzeit bärenstarke Form auch in den Schlussspurt dieser Spielzeit mitnehmen würden. Gegen oftmals zu unkonzentriert, aber dennoch nicht gänzlich chancenlose Essener, waren die auf Tabellenplatz fünf rangierenden Duisburger von Beginn an die bessere Mannschaft. “Auf die 90 Minuten gesehen würde ich sagen, dass der Sieg verdient ist”, erklärte VfB-Trainer Janßen nach dem Spiel gegen seinen ehemaligen Klub. “Ich finde aber auch, dass der ETB eine sehr engagierte Leistung gezeigt hat.”

“Schwere Aufgabe” wartet im Saisonendspurt

Aus Janßens Sicht wurde die Elf vom Uhlenkrug seinen Schützlingen so gefährlich wie sonst kaum ein Gegner in den vergangenen Wochen. “Essen war sehr häufig vor unserem Tor. In den vergangenen Wochen haben wir nicht so viele Schüsse gegen uns bekommen”, gab der 48-Jährige nach dem Abpfiff zu Protokoll. Dennoch musste auch ETB-Trainer Manfred Wölpper am Ende des Tages eingestehen, dass gegen Homberg für seine Elf “ganz deutlich nichts drin war. Man muss klar sagen, dass Homberg viel mehr Qualität auf dem Platz hatte.”

Dass der VfB das Spiel am Ende trotzdem in aller Deutlichkeit für sich entscheiden konnte, zeigt, dass mit den Duisburgern auch im Endspurt dieser Spielzeit zu rechnen ist – vor allem im Hinblick auf das Aufstiegsrennen. Dass die drei noch ausstehenden Aufgaben jedoch alles andere als einfach werden, wissen die Homberger. Bevor es am vorletzten Spieltag gegen den aktuellen Spitzenreiter SpVg Schonnebeck geht, reisen die Gelb-Schwarzen am kommenden Wochenende zum VfB Speldorf. Für Janßen ist klar: “Das wird ein schweres Spiel.”