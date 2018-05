Dicke Überraschung im Finale des U17-Westfalenpokals. Der VfL Bochum hat beim großen Favoriten Borussia Dortmund mit 4:2 (3:1) gewonnen.

Großer Jubel bei den B-Junioren des VfL Bochum. Am Vatertag gewann die U17 des VfL das Endspiel um den Westfalenpokal beim BVB. 4:2 (3:1) stand es am Ende aus Sicht der Bochumer, die noch vor drei Wochen in der Meisterschaft gegen den BVB unter die Räder geraten waren. Die Dortmunder siegten beim VfL mit 5:1. Dennoch hatte sich VfL-Trainer Christian Mollocher vor dem Finale Chancen ausgerechnet. "Der BVB ist sicherlich die Top-Mannschaft in diesem Jahrgang. Aber es ist nur ein Spiel, wir werden uns etwas überlegen, um als Sieger vom Platz zu gehen."

Und der ambitionierte Plan der Bochumer ging tatsächlich auf. Der VfL legte auf dem Dortmunder Trainingsgelände an der Adi-Preißler-Allee los wie die Feuerwehr. Schon nach zwei Minuten brachte Moritz Römling den Außenseiter in Führung. Malte Wengerowski glich wenig später aus (7.), doch die Bochumer blieben mutig und wurden in der zehnten Minute mit dem 2:1 belohnt. Clinton Asare besorgte das 2:1.

In der Folge profitierten die Gäste jedoch von der Undiszipliniertheit der Borussia. BVB-Torschütze Wengerowski sah aufgrund einer Unsportlichkeit glatt Rot (28.). Das nutzten die Bochumer eiskalt aus. Dzenan Mucic machte vor der Pause das 3:1 (37.).

In der zweiten Halbzeit folgte der nächste Schock aus BVB-Sicht. Immanuel-Johannes Pherai handelte sich ebenfalls glatt Rot ein (63.) und erwies seiner Mannschaft wie Wengerowski einen Bärendienst. Super-Stürmer Youssoufa Moukoko brachte den Favoriten auch mit neun Spielern per Strafstoßtor nochmal heran (67.), doch erneut war es Mucic, der den Deckel drauf machte (75.). Der VfL gewann hochverdient und durfte nach dem Abpfiff den Gewinn des Westfalenpokals bejubeln.

VfL-Nachwuchsleiter Alexander Richter war stolz auf das Team: "Es war eine überragende Leistung, die Mentalität war toll und wir haben mit Herzblut verteidigt. Es war ein völlig verdienter Sieg, auch wenn wir natürlich etwas von der Unbeherrschtheit der Dortmunder profitieren konnten. Insgesamt war das ein toller Abschluss der Saison, die Jungs feiern gerade enthusiastisch."