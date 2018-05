Kamil Bednarski avancierte beim 4:0-Auswärtssieg bei Westfalia Rhynern zum Matchwinner für Rot-Weiss Essen. Und das zum wohl wichtigsten Zeitpunkt.

Schließlich befindet sich die laufende Spielzeit in den letzten Zügen. Für viele bedeutet dies, dass ihre Verträge in wenigen Wochen auslaufen und sie ihre letzten Chancen versuchen zu nutzen, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. So auch für Kamil Bednarski. Der Essener Linksaußen hat noch kein neues Arbeitspapier vorliegen. In Rhynern konnte er eine Empfehlung abliefern. Mit einem Doppelpack brachte er RWE in Hamm auf die Siegerstraße. Ein weiteres Tor bereitete er vor. Bednarski war der Mann des Abends.

Da gab es dann am Ende auch noch einmal ein Lob vom Trainer Karsten Neitzel: „Er hat das in der Spitze wirklich gut gemacht. Wenn du als Stürmer zwei Tore schießt und ein weiteres vorbereitest, kannst du nicht groß meckern.“ Ohnehin soll der Fußballlehrer von seinem Linksfuß durchaus angetan sein. Nach Informationen dieser Redaktion stehen die Verantwortlichen seit Wochen mit dem Berater des ehemaligen Wiedenbrückers in Kontakt. Bednarski selbst wollte sich nach der Partie nicht äußern, sondern dürfte sich auf das letzte Meisterschaftsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf und das Pokalfinale gegen RWO fokussieren wollen.

Für eine Vertragsverlängerung spricht die Statistik. In 59 Einsätzen für RWE erzielte Bednarski wettbewerbsübergreifend 21 Tore und konnte neun weitere Treffer vorbereiten. Rhynerns Trainer Torsten Garbe scherzte nach der Partie auf der Pressekonferenz: „Ich kenne ihn ganz gut, ich habe mit ihm selbst noch zusammengespielt. Ich würde ihn auch nehmen, falls er in Essen nicht unterkommt.“ Und das ist gar nicht so abwegig. Mit seiner Trefferquote wäre Bednarski wohl für die meisten Regionalliga-Vereine sowie ambitionierte Oberligisten eine interessante Option.

Auch für RWE dürfte die Option Bednarski in der kommenden Saison sinnvoll sein. Neben David Jansen, falls er überhaupt bleiben sollte, den Leistungsträgern Kai Pröger und Marcel Platzek sowie Neuzugang Florian Bichler und Rückkehrer Kevin Freiberger stünde den Essenern ein Mann von der Qualität Bednarskis im dritten Hoch 3 Jahr gut zu Gesicht. Sofern es denn für den Verein finanzierbar ist. Bednarski hat an diesem Abend gezeigt, dass er es wert ist, sich zu strecken.