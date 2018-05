Fußball am Feiertag! Um 15 Uhr empfängt der ETB am Donnerstag mit dem VfB Homberg die Mannschaft der Stunde zum Nachholspiel am Uhlenkrug.

Seit elf Spielen haben die Homberger nicht mehr verloren. Nach dem 3:0-Erfolg über den bisherigen Spitzenreiter aus Straelen am vergangenen Wochenende schielt der VfB mit einem Auge sogar selbst noch in Richtung Meisterschaft. Dafür müssen aber auch in Essen drei Punkte her. Auch wenn den ETB und Homberg derzeit nur ein Platz in der Tabelle trennt, sieht Trainer Manni Wölpper die Favoritenrolle deshalb klar verteilt: „Ich möchte nicht auf Understatement machen, aber wir stehen vor einer Herkulesaufgabe, da wir personell auf dem Zahnfleisch gehen.“ Tomasello-Zwillinge sind gesperrt



In der Tat kommt das Verfolgerduell zur Unzeit. Denn neben den verletzten Malek Fakhro, Bünyamin Sahin, Maximilian Güll und Sebastian Michalsky haben sich die Tomasello-Zwillinge Alessandro und Girolamo bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Düsseldorf eine Gelbsperre abgeholt. „Homberg ist auf allen Positionen gut besetzt. Um zu gewinnen, müssen wir einen absoluten Sahnetag erwischen“, meint Wölpper. Ein Wiedersehen gibt es am Donnerstag bei dem Duell mit VfB-Trainer Stefan Janßen, der neun Jahre für die Schwarz-Weißen spielte und den die Fans 2004 gar zum Spieler des Jahres wählten. In der Saison 2013/2014 kehrte er für eine Saison als Trainer zu seinem einstigen Klub zurück.

