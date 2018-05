In diesem Jahr wird der Umbruch beim Zweitligisten MSV Duisburg größer als zuletzt. Sieben Spieler werden im letzten Spiel gegen St. Pauli verabschiedet. Es gibt aber auch zwei Verlängerungen.

Branimir Bajic, Kingsley Onuegbu, Nico Klotz, Daniel Zeaiter, Dan-Patrick Poggenberg, Tugrul Erat, Kingsley Onuegbu und Marius Krüger werden die Duisburger verlassen.

Auf der anderen Seite haben mit Stanislav Iljutcenko und Thomas Blomeyer auch zwei Zebras ihren Vertrag in Duisburg verlängert. Trainer Ilia Gruev betont nach den Verlängerungen: „Ich freue mich sehr, dass Stana und Blomi auch weiterhin Teil unserer Mannschaft bleiben. Sie haben mitgeholfen, den Wiederaufstieg in die 2. Liga klar zu machen und jetzt die Klasse zu halten. Beide sind richtig gute Jungs und wichtige Eckpfeiler in unserem Team. Ich bin sicher, sie werden auch in Zukunft für viele positive Momente unseres MSV sorgen.“

Was die Spieler gerne hören werden. Iljutcenko erklärte nach der Unterschrift: „Ich bin bereits seit drei Jahren beim MSV und fühle mich unglaublich wohl. Natürlich bin ich stolz auf das, was wir in dieser Saison gemeinsam erreicht haben und freue mich, in den nächsten zwei Jahren hier weiterhin alles zu geben."

Und auch Innenverteidiger Blomeyer freut sich über weitere Jahre beim MSV: „Ich habe meine ersten Erfahrungen im Profibereich sammeln können. Jetzt freue ich mich auf die kommende Zeit und werde absolut alles geben, um mich durchzubeißen.“

Bei sieben Abgängen müssen auch neue Spieler verpflichtet werden. Bisher wurde Heidenheims Stürmer John Verhoek geholt, zudem soll Interesse an Angreifer Joseph-Claude Gyau bestehen, der den Drittligisten Sonnenhof-Großaspach im Sommer verlassen wird, sein Vertrag dort läuft aus.