Der FC Kray treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Der nächste neue Mann kommt von der SpVg. Schonnebeck.

Der 20-jährige Außenverteidiger Yves Busch wird zur kommenden Saison vom Schonnebecker Schetters Busch an die Krayer Buderusstraße wechseln.

Busch, der in der Jugend bei ETB SW Essen und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, absolvierte in seinen beiden ersten Seniorenjahren bereits 48 Partien in der Oberliga. "In den intensiven und langen Gesprächen mit den Verantwortlichen und Trainern des FC Kray, sind mir die langfristigen Ziele des Vereins als sinnvoll und überzeugend vorgekommen. Ich möchte mich als neuer Spieler, neben den gestandenen Krayer Spielern und den ehemaligen Regionalligaspielern etablieren und mir einen Stammplatz erkämpfen", erklärte Busch nach seiner Vertragsunterzeichnung.

"Gemeinsam mit meinen Mitspielern wollen wir in der kommenden Saison den Aufstieg angehen. Meine Ziele dabei sind klar: mir einen Stammplatz zu erarbeiten und die Mannschaft voranzubringen. Trotz der Möglichkeit in Schonnebeck höherklassig zu spielen, habe ich mich für den FC Kray entschieden, denn manchmal ist ein Schritt zurück ein Anlauf, um drei Schritte weiter zu kommen."