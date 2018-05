Der Sportclub Verl hat seine Zugänge Nummer vier und fünf vorgestellt.

Nach Sergej Schmik (Hessen Kassel) und Stefan Langemann (SV Rödinghausen haben die Verler drei weitere Spieler unter Vertrag genommen. Das neue Trio ist jeweils 19 Jahre jung.

Bereits vor Wochenfrist wurde bekannt, dass der 19-jährige Ron Schallenberg für eine Spielzeit vom SC Paderborn ausgeliehen wird. Der gebürtige Paderborner durchlief die Jugendmannschaften seines Heimatvereins. Zuletzt gehörte er zwar zum erweiterten Kader der Drittliga-Mannschaft, wurde aber ausschließlich bei der Reserve in der Oberliga eingesetzt. Der 1,83 Meter große Rechtsfuß ist eigentlich im defensiven Mittelfeld zu Hause und verfügt über ein gutes Passspiel. "Er kann aufgrund seiner Kopfball- und Zweikampfstärke aber auch Innenverteidiger spielen", sagt Verls Vorsitzender Raimund Bertels.

Niklas Sewing ist zwar gebürtiger Bielefelder, hat seine fußballerische Ausbildung allerdings bei Borussia Dortmund genossen, wo er die Jugendteams bis zur U19 durchwanderte. Von der U19 des BVB ging es dann vor zwei Jahren in seine Heimat zur Arminia nach Bielefeld. Dort spielte er noch eine Saison in der U19, die gerade auslaufende Saison kickte er in der Oberliga für die Reserve der Arminia. Dem 20-jährigen Linksverteidiger attestiert Bertels Zweikampfstärke und Schnelligkeit.

Ebenfalls für ein Jahr, allerdings mit Option auf ein zweites, hat Janik Steringer beim Sportclub unterschrieben. Der gebürtige Sauerländer wechselte mit 15 Jahren zum Nachwuchs des FC Schalke 04. Anschließend kickte er für die U19 von der SG Wattenscheid 09, bevor es ihn ins Westfälische zur U19 nach Paderborn zog. In der aktuellen Saison spielt er wie auch Schallenberg in der Oberliga-Mannschaft der Paderborner, wo er als Innenverteidiger und Mannschaftskapitän in 28 Einsätzen auf starke zehn Treffer kommt.