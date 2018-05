Die Mannschaft des KFC Uerdingen hat in Krefeld eine echte Fußball-Euphorie entfacht: Bis zu 2000 Fans wollen den KFC zum letzten Spiel nach Wiedenbrück begleiten. Doch es gibt ein Karten-Problem.

Das Jahnstadion an der Rietberger Straße in Rheda-Wiedenbrück bietet nur 2550 Zuschauern Platz. Der KFC erhielt aus Wiedenbrück Post: Mit 840 Tickets. Viel zu wenig Karten für die Uerdinger. "Wir haben uns bemüht, mehr Karten zu erhalten. Wir haben 2000 Interessierte", sagt Jan Filipzik, Pressesprecher des Tabellenführers, aus Nachfrage der Westdeutschen Zeitung. Auch der Supporters Club Krefeld ist mit dem Stand der Dinge nicht zufrieden. Der Vorsitzende Matthias Finken sagt in der WZ: "Es ist unglücklich, dass nur ein Drittel der Karten nach Krefeld geht. Ich habe auf eine Verlegung nach Gütersloh gehofft." Zum letzten Heimspiel der Uerdinger gegen Wuppertal (4:0) kamen 6162 Fans - Saison-Rekord für den Aufsteiger!

Wiedenbrücks Bernhard Hartmann, Geschäftsführer der Ostwestfalen, kann den Frust der Uerdinger nicht ganz nachvollziehen. Denn schließlich geht es für den SCW auch noch um sehr viel. Der KFC muss in Wiedenbrück gewinnen, um Meister zu werden. Der SCW träumt noch vom DFB-Pokal.

Ich rate jedem KFC-Fan davon ab, ohne Eintrittskarte nach Wiedenbrück zu reisen Bernhard Hartmann, SCW-Geschäftsführer

Die Wiedenbrücker, die 52 Punkte auf dem Konto haben, kämpfen am letzten Spieltag im Fernduell gegen Rödinghausen und Verl - beide treffen mit 50 Zählern im direkten Duell aufeinander - um den bestplatzierten westfälischen Regionalliga-West-Vertreter. Dieser darf am Ende der Saison in einem Entscheidungsspiel gegen den Oberliga-Westfalen-Meister um die DFB-Pokal-Teilnahme spielen. "Bei dieser Konstellation kommt für uns natürlich kein Umzug in Betracht. Wir spielen im Jahnstadion und hatten auch nie etwas anderes vor. Wir haben hier schon große Spiele gestemmt und werden das auch gegen Uerdingen hinbekommen. Das Stadion wird ausverkauft sein", betont Hartmann gegenüber RevierSport. Er ergänzt: "Ich rate jedem KFC-Fan davon ab, ohne Eintrittskarte nach Wiedenbrück zu reisen."

In dieser Saison begrüßte der SC Wiedenbrück in den 16 Heimspielen bisher 678 Zuschauer im Schnitt. Der Bestwert liegt bei 1670 Fans. So viele Besucher kamen zum Lokalderby gegen den Sportclub Verl. Das letzte Mal war das Jahnstadion am 28. Februar 2012 im Westfalenpokal gegen Arminia Bielefeld ausverkauft.