Wattenscheids Torwart Hendrik Zimmermann darf am Mittwochabend im Lohrheidestadion gegen den Bonner SC zwischen die Pfosten.

Es ist eine Geste, die angesichts des bisherigen Saisonverlaufs mindestens bemerkenswert ist. Hendrik Zimmermann, 20 Jahre jung, verlängerte in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei der SG Wattenscheid 09. Und das, obwohl der Torhüter bislang noch kein einziges Regionalliga-Spiel absolviert hat. Er bekennt sich zu einem Verein, der sich allerdings in ungewöhnlicher Weise auch zu ihm bekannt hat.

Zimmermanns Gemütslage pendelte irgendwo zwischen Frust und Enttäuschung, als er 2016 beim Wuppertaler SV unter Vertrag stand, sich die tägliche Mühe im Training aber nur machte, um in den Spielen der U19 auf der Bank zu sitzen. Die SGW nahm ihn wie selbstverständlich auf, integrierte ihn in den Regionalliga-Kader. Auch dort blieb ihm bislang nur der Platz hinter den beiden etatmäßigen Torhütern. Doch heute Abend wird ihn Trainer Farat Toku dafür belohnen. Zimmermann wird im Heimspiel gegen den Bonner SC (19.30 Uhr) wohl zu seinem ersten Viertliga-Einsatz kommen.

Auch wenn es um nichts mehr geht – dieses Spiel ist etwas Besonderes für mich Hendrik Zimmermann

„Auch wenn es um nichts mehr geht – dieses Spiel ist etwas Besonderes für mich“, sagt der 20-Jährige. Gut ein Jahr hat er nicht mehr unter Wettkampfbedingungen zwischen den Pfosten gestanden, musste Edin Sancaktar und Steffen Scharbaum stets den Vortritt lassen. Trotzdem, sagt Zimmermann, habe er in dieser Saison einen gewaltigen Sprung gemacht. Dass er bislang nicht zum Einsatz kam, soll über die Entwicklung nicht hinweg täuschen.

Das Problem: Mit Ausnahme seiner Mannschaftskollegen konnte sich niemand ein Bild davon machen. Bis heute. Der Torhüter gibt daher vorab einen Einblick. Er habe seine Reaktion auf der Linie verbessert, habe sich an das schnellere Tempo gewöhnt. Und natürlich auch an die höhere Präzision sowie die Wucht der Schüsse auf sein Tor. Was eben dazu gehört, wenn ein junger Spieler aus dem Junioren- in den Senioren-Bereich aufrückt.

Aus der U19 in die Regionalliga – Zimmermann ist glücklich, dass er in Wattenscheid weiter an seiner Karriere arbeiten kann. 2016 wechselte er vom MSV Duisburg nach Wuppertal, wurde in den zwei Monaten bei den Bergischen aber nie richtig glücklich.

Dank an Trainer Farat Toku

In Wattenscheid habe Trainer Farat Toku ihm trotz fehlenden Spielrhythmus’ versprochen, dass er bei den Großen mittrainieren dürfe. Der 1,80 Meter große Torhüter sagte zu. Und hat es nicht bereut. Auch wenn es besonders in dieser Saison das eine oder andere Mal recht turbulent zuging im Verein.

„Es ist in unserer Mannschaft so familiär, dass wir das Drumherum ausblenden können. Egal, ob wir bei Viktoria Köln acht Stück kriegen oder überraschend gegen Aachen gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich“, betont er.

Zimmermann lobt das Verhältnis zu seinen Team-Kollegen, legt aber besonderen Wert darauf, die Unterstützung seines Trainers hervorzuheben. „Ich bin dankbar, dass Farat Toku mir diese Chance gegeben hat.“

Das wolle er nun zurück geben. „Ich werde mich pushen und hoch motiviert in das Spiel gehen“, verspricht er. Natürlich: Er will sich zeigen. „Wenn man ein Jahr lang nicht gespielt hat, genießt man jede Minute auf dem Platz.“

Doch das ist für ihn kein zukunftsträchtiges Modell. Zimmermann weiß, dass das zweite Jahr bei den Männern ein besonders wichtiges ist. „Aus der ersten Saison konnte ich noch nicht viel Praxiserfahrung ziehen. Das kommt jetzt hoffentlich“, sagt er.