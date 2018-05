Zwei freie Tage gönnt Trainer Robin Dutt seinen Profis des VfL Bochum, bevor am Donnerstag die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg beginnt.

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenfünften hätte der VfL selbst Platz fünf in der Liga sicher – und damit auch Rang 24 in der Fernsehgeld-Tabelle aller Erst- und Zweitligisten.

Wenn alles so bliebe wie jetzt, beliefen sich die TV-Einnahmen dann auf 13,224 Millionen Euro laut „fernsehgelder.de“. Verlieren kann der VfL bei einer Niederlage im schlimmsten Fall noch zwei Plätze an St. Pauli und Braunschweig; umgekehrt würde Bochum ein Abstieg von Darmstadt 98 noch einen TV-Geld-Rang klettern lassen.

Stand jetzt hat Trainer Robin Dutt gegen Regensburg keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Danilo Soares ließ sich zwar am Dienstag an der Schulter behandeln, die er sich beim Berlin-Spiel verletzte, dürfte aber zur Verfügung stehen. Regensburg ist nach furioser Saison als Aufsteiger erst in den letzten beiden Partien, gegen Duisburg (1:4) und Darmstadt (0:3), die Luft ausgegangen.