Leon Goretzka schafft auf Schalke das, was nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Bayern München kaum jemand für möglich gehalten hätte:

Der 22-Jährige verlässt den frischgebackenen Vizemeister nicht im Groll und mit lautem Getöse, sondern stil- und respektvoll.

„Ich möchte Schalke würdig und mit einem guten Abschluss verlassen“, sagt Goretzka gegenüber dieser Zeitung. Das gelingt ihm jetzt als Vizemeister – aus dem Traum, mit Schalke die Champions-League-Qualifikation zu schaffen, wurde Wirklichkeit. Goretzka: „Ich kann kaum in Worte fassen, wie wichtig mir das war, das mit diesem Verein und den Fans zu erreichen.“

Kritiker werfen dem Vizekapitän jedoch vor, in der Rückrunde trotz des Mannschafts-Erfolgs nachgelassen zu haben. Die Statistik spricht gegen Goretzka: Seinen vier Toren in der ersten Halbserie folgte nach der Winterpause kein einziges, was allerdings taktisch begründbar ist. Trainer Domenico Tedesco übertrug Goretzka zuletzt oft eine defensivere Rolle. Sein Auftrag: Gegenspieler beschäftigen, zustellen, Bälle erobern. Tore schießen stand auf der Dringlichkeits-Liste nicht ganz oben.



Schalke-Spieler Goretzka: „Es würde mich brutal freuen“



Ende Januar, als der Nationalspieler bei Bayern München unterschrieb, hatte es nicht gut für Goretzka ausgesehen. Er wurde von einem Großteil der Schalke-Fans ausgepfiffen und zum Teil übel als „Verräter“ beschimpft.

Schon seit Wochen ist der Emotions-Kessel deutlich heruntergekühlt. Am Dienstag genoss Goretzka nach dem Training ein Bad in der Menge. „Leon, können wir ein Selfie machen?“, „Leon, kann ich ein Autogramm haben?“ – Goretzka lächelte und erfüllte die Fan-Wünsche geduldig. Sicherlich profitiert er neben seinem verständnisvollen Umgang mit der Wechsel-Kritik auch vom Theater um den suspendierten Max Meyer, der zwei Schalker Vertrags-Angebote abgelehnt hatte und sich selbst ins Abseits manövrierte.

Goretzka will sich bis zum Schluss für Schalke zerreißen



Goretzka will sich bis zum Schluss zerreißen – und dürfte damit auch bei Trainer Niko Kovac punkten. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) leitet Kovac auf Schalke noch Frankfurts Profis an. Zur neuen Saison beginnt er mit Goretzka neu bei Bayern. Eventuell hat Goretzka Mitte August sein erstes Pflichtspiel im Super-Cup mit Bayern auf Schalke. „Mich würde es brutal freuen“, sagt er.