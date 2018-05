Alemannia Aachen und Stürmer Joy-Slayd Mickels gehen am Saisonende getrennte Wege. Der 24-Jährige wechselt zur Liga-Konkurrenz.

Der SV Rödinghausen hat Joy-Slayd Mickels von Alemannia Aachen unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Angreifer kommt im Sommer ablösefrei an den Wiehen.

Mickels wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und wechselte nach Stationen in der Schweiz und Norwegen im vergangenen Sommer nach Aachen. Dort erzielte er in bislang 27 Pflichtspielen insgesamt sieben Tore. "Slayd ist flexibel einsetzbar und er verfügt über viel Potential. Er ist ein schneller und vielseitiger Spieler mit viel Power, wodurch wir noch mehr Möglichkeiten in der Offensive haben", erklärt Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller. Beim SVR erhält Mickels einen Zweijahresvertrag.

Trotz mehrerer Angebote aus der Regionalliga West entschied sich der Angreifer für den SV Rödinghausen. Mickels erklärt gegenüber RevierSport: "Es gab sehr interessante Gespräche mit den Verantwortlichen und meinem Berater für die neue Saison.

Ich musste nicht lange überlegen. Die Gespräche mit Rödinghausen waren einfach hervorragend. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die neue Aufgabe." Mickels fügt hinzu: "Ich hatte in Aachen ein sehr schönes, erfolgreiches Jahr. Ich bin dem Verein und den Fans für die großartige Unterstützung in dieser Saison dankbar."

Winter und Mohr entscheiden sich bis Ende der Woche

Bis zum Ende der laufenden Woche wollen auch die Außenverteidiger Nils Winter und Tobias Mohr darüber entscheiden, wo sie ab dem 1. Juli spielen werden. "Wir würden beide gerne behalten. Die Angebote liegen den Jungs vor. Jetzt sind sie am Zug", erläutert Fuat Kilic, Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion in Aachen.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch